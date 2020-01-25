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Поддержка банковского сектора будет вестись без использования бюджетных средств - Токаев

24.01.2020, 12:18 9748

Нур-Султан. 24 января. Kazakhstan Today - Поддержка банковского сектора нужно вести без использования бюджетных средств. Об этом сегодня на расширенном заседании правительства заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает Kazakhstan Today.

"Вопрос поддержки банковского сектора следует рассматривать на рыночных условиях, без использования бюджетных средств. Национальному банку и Агентству предстоит найти баланс между стабильностью финансовой системы и необходимостью общеэкономического развития", - цитирует Токаева пресс-служба Акорды в Twitter.

Как подчеркнул глава государства, "необходимо помнить, что налоги - это народные деньги, за счет которых решаются долгосрочные общегосударственные задачи: оборона, образование, медицина. А льготы же получают отдельные отрасли и предприятия".

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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

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