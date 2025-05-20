Подозреваемый в мошенничестве экстрадирован из Саудовской Аравии

Рассказать друзьям

Алматы. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Интерпола МВД РК при содействии посольства Казахстана в Королевстве Саудовская Аравия из Саудовской Аравии экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество и неисполнение исполнительного документа, - Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Интерпола МВД РК при содействии посольства Казахстана в Королевстве Саудовская Аравия из Саудовской Аравии экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество и неисполнение исполнительного документа, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.





Подозреваемый в период с 2018 по 2023 годы в Алматы путем обмана и злоупотребления доверием завладел денежными средствами и имуществом потерпевших на общую сумму 19 млн тенге. Кроме того, он длительное время уклонялся от исполнения обязательств по поставке оплаченного товара на сумму 82 млн тенге перед алматинской коммерческой компанией. В ходе досудебного расследования подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск", - проинформировали в ведомстве.





Сообщается, что в текущем году он был задержан на территории Саудовской Аравии и по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадирован на родину. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.





За совершение инкриминируемых ему преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.





В ведомстве отмечают, что экстрадиция фигуранта стала возможной благодаря заключенному Генеральной прокуратурой Казахстана соглашению между Республикой Казахстан и Королевством Саудовская Аравия о выдаче.