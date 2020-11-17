Подписано соглашение о статусе Тюркской академии

Нур-Султан. 16 ноября. Kazakhstan Today - Министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди и президент Тюркской академии Дархан Кыдырали подписали соглашение между правительством Республики Казахстан и Тюркской академией об условиях и порядке размещения академии, передает Kazakhstan Today.

Данное соглашение определяет статус, привилегии и иммунитет Академии, а также вопросы, связанные с ее имуществом, пояснили в Министерстве иностранных дел РК.

Тюркская Академия была создана 25 мая 2010 года по инициативе Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы, Почетного председателя Тюркского Совета Нурсултана Назарбаева.

Штаб-квартира международной организации находится в Нур-Султане. Членами Тюркской Академии являются Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция, а Венгрия имеет статус наблюдателя.

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