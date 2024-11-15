В Алматы презентовали монографию "Справедливый Казахстан и Китайская мечта: анализ возможностей и перспектив стратегии модернизации"В Алматы презентовали монографию "Справедливый Казахстан и Китайская мечта: анализ возможностей и перспектив стратегии модернизации"
14.11.2024, 11:02 55791
Подразделения Сил спецопераций Казахстана участвуют в учении Hanjar-2024 в Узбекистане
Фото: Минобороны РК
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Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Тактико-специальное учение Hanjar-2024 (Канжар-2024) началось на полигоне "Фориш" Центрального военного округа в Джизакской области и пройдет до 20 ноября включительно, сообщили в пресс-службе Минобороны РК.
Мероприятия предполагают тесное сотрудничество военнослужащих двух стран, обмен практическим опытом проведения специальной операции в городских условиях и ликвидации незаконных вооруженных формирований", - отметили в ведомстве.
Учение Hanjar-2024 спланировано в три этапа, включая приведение подразделений специального назначения в высшие степени боевой готовности, их подготовку к боевому применению и совместное проведение специальной операции.
Военнослужащие Казахстана и Узбекистана отработают навыки стрельбы из различных видов оружия, ведения боевых действий в местах проживания условного населения, а также проведут подробный анализ операции.
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15.11.2024, 12:27 3166
Президент Казахстана назначил ряд послов
В частности, назначены послы в Мексике, Словакии, Алжире и т.д.
Фото: Акорда
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Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в нескольких странах, сообщает пресс-служба Акорды.
В частности, указами главы государства:
- Тимур Примбетов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан при Святом Престоле, Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан при Суверенном Военном Ордене Госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты по совместительству, он освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Мексиканских Соединенных Штатах;
- Алмурат Турганбеков назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Мексиканских Соединенных Штатах;
- Жанна Сагинова назначена Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Словацкой Республике;
- Ануарбек Ахметов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Алжирской Народной Демократической Республике.
Также указами президента Казахстана:
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Швейцарской Конфедерации Кайрат Саржанов освобожден от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Государстве Ватикан, при Суверенном Военном Ордене Госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты по совместительству;
- Толежан Барлыбаев освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Словацкой Республике;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Арабской Республике Египет Лама Шариф Кайрат Кайырбекулы освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Алжирской Народной Демократической Республике по совместительству.
Ранее Токаев назначил двух заместителей председателя КНБ.
15.11.2024, 11:04 5011
Этажность, парковки и срез горных склонов: разработаны новые правила застройки Алматы
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Алматы. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Маслихат Алматы подготовил решение об утверждении правил застройки города.
Проект правил размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 28 ноября 2024 года.
В правилах говорится, что жилые здания, расположенные южнее проспекта Абая, севернее проспекта Аль-Фараби, восточнее улицы Яссауи, западнее Восточной объездной дороги (ВОАД), не могут быть выше 9 этажей для всех видов застройки. Максимальная высота зданий не должна быть более 42 метров до верха парапета от средней планировочной отметки земли.
Параметры многофункциональных зданий выше 9 этажей в этом районе допускаются при условии архитектурно-градостроительное обоснования общественной значимости, устойчивых и экологичных проектных решений, включая энергоэффективные, ресурсосберегающие технологии, а также минимальное воздействие на окружающую среду.
Проектные предложения по размещению данных объектов должны быть рассмотрены на архитектурном конкурсе и на градостроительным совете, а также освещены в СМИ.
Что касается зданий, расположенных южнее Восточной объездной дороги (ВОАД), проспекта Аль-Фараби, улицы Саина, улицы Жандосова (от улицы Саина до границы города), их этажность не может превышать 3 этажа плюс цокольный этаж без учета пожарного выхода на кровлю площадью не более 10 кв. м для всех видов застройки с максимальной высотой не более двенадцати метров до верха парапета (конька кровли) от средней планировочной отметки земли участка под зданиям.
Исключение составляют объекты здравоохранения, образования, культуры и культовые объекты (высотой не более 25 метров).
Также в указанном квадрате не допускается деление земельных участков с целевым использованием для сельскохозяйственного назначения и строительство зданий, в полосе горных прилавков, в том числе на площадках с крутизной склона 15 градусов и более.
При реконструкции зданий в этом квадрате запрещается переоборудовать террасы и технические этажи. Также не допускаются пристройки входных групп с витринами к объектам предпринимательства на землях общего пользования и общей долевой собственности кондоминиумов за пределами красных линий и в зоне отчуждения инженерных сетей.
В правилах также запрещено:
- менять природный ландшафт для увеличения площади строительства путем засыпки предгорных оврагов и сезонных каптажей, ручьев;
- подрезать или срезать горные прилавки, извлекать чернозем и другие природные материалы для капитального строительства жилых зданий;
- размещать капитальные сооружения на землях общего пользования, общественных пространствах, парках, скверах, городских площадях, за исключением объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, в том числе паркингов или инженерных коммуникаций (сооружений), фонтанов, арычной системы, малых архитектурных форм и других объектов благоустройства.
Проектирование и строительство объектов в городской среде должно учитывать создание доступной, удобной и безопасной среды для маломобильных групп населения.
В правилах также предусмотрена регистрация всех проектов строительства, технических данных о зданиях и сооружениях, инженерно-геологических и геодезических работах, и других данных, необходимых для регулирования архитектурной, градостроительной и строительной деятельности на территории города Алматы, вне зависимости от форм собственности. а основе этих данных будет сформирован информационный ресурс.
С полным проектом правил можно ознакомиться здесь.
15.11.2024, 09:51 9906
Прокуратура выявила трудоустроившихся по поддельным дипломам сотрудников "Семей орманы"
Фото: kursovik.kz
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Семей. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В области Абай прокуратура выявила сотрудников ГЛПР "Семей орманы", трудоустроившихся по поддельным дипломам, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Специализированная природоохранная прокуратура выявила 5 сотрудников, в том числе руководителя одного из филиалов резервата, работавших по поддельным дипломам об окончании высшего учебного заведения. Согласно сведениям университета имени Шакарима города Семея, дипломы указанным работникам не выдавались", - говорится в сообщении.
По этим фактам начаты досудебные расследования по части 3 статьи 385 УК (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов), материалы направлены для принятия процессуального решения в полицию.
14.11.2024, 20:47 38396
Казахстан зарекомендовал себя как региональный лидер в защите прав интеллектуальной собственности
Фото: МЮ РК
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Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С 11 по 22 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходит дипломатическая конференция по заключению и принятию договора о законах по образцам (ДЗО).
Казахстанская делегация во главе с министром юстиции Азаматом Ескараевым приняла участие в церемонии открытия дипломатической конференции по заключению и принятию ДЗО.
На церемонии открытия Азамат Ескараев подчеркнул значимость международного сотрудничества в области правовой охраны промышленной собственности, играющего важную роль в содействии инновациям, поддержке творческого потенциала и стимулировании экономического развития.
Он также выразил поддержку принятия ДЗО, имеющего ключевое значение для унификации и упрощения охраны промышленных образцов на глобальном уровне. Принятие договора создаст новые возможности для казахстанских дизайнеров.
Принятие договора создаст новые возможности для казахстанских дизайнеров путем упрощения процедуры получения правовой охраны образцов по всему миру.
В дипломатической конференции принимают участие около 900 делегатов, представляющих государства - члены Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), а также межправительственные и неправительственные организации.
Кроме того, на полях дипломатической конференции состоялись встречи министра юстиции Азамата Ескараева с генеральным директором управления интеллектуальной собственности Саудовской Аравии (Saudi Authority for Intellectual Property, SAIP) доктором Абдулазизом бин Мухаммедом Аль-Свайлем и генеральным директором ВОИС Дареном Тангом.
На встрече с SAIP, которая стала важным этапом в укреплении двусторонних отношений между Казахстаном и Саудовской Аравией, стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в области интеллектуальной собственности, подчеркнув важность совместных усилий для защиты и продвижения прав на интеллектуальную собственность в обоих государствах. Особое внимание было уделено обмену опытом и обучению в данной сфере.
Очередная встреча с ВОИС подтвердила высокий уровень сотрудничества и стремление обеих сторон к дальнейшему углублению взаимодействия в области защиты прав интеллектуальной собственности. Стороны подчеркнули важность совместных усилий для создания эффективных механизмов правовой охраны, а также отметили значительный прогресс в реализации совместных проектов, направленных на развитие инновационного потенциала и правовую защиту интеллектуальных прав.
Дарен Танг отметил положительный опыт Казахстана, являющийся ключевым фактором в развитии интеллектуальной собственности в Центральной Азии, подчеркнув, что Казахстан зарекомендовал себя как региональный лидер в продвижении инноваций, защите прав интеллектуальной собственности и внедрении передовых правовых практик.
14.11.2024, 17:00 43706
В Казахстане вернули в госсобственность спорткомплексы "Алматы Арена", "Халык Арена" и несколько крупных объектов
Фото: olympic.kz
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Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане вернули в государственную собственность спортивные комплексы "Алматы Арена", "Халык Арена" и несколько крупных объектов, сообщил в ходе брифинга официальный представитель Антикоррупционной службы Данияр Бигайдаров.
В Алматы в коммунальную собственность возвращены сооружения "Халык Арена" и "Алматы Арена", ранее находившиеся под управлением частной организации на безвозмездной основе в рамках ГЧП", - проинформировал Данияр Бигайдаров.
Также, по его словам, в Атырауской области возвращен в коммунальную собственность Ледовый дворец, который в 2018 году необоснованно был передан частному предпринимателю - управляющему хоккейным клубом "Байбарыс-Атырау".
В Западно-Казахстанской области в госсобственность возвращен стадион с футбольным полем, находившийся в доверительном управлении у частной организации. В Шымкенте, проданная 7 лет назад за 128 млн тенге доля спортивного комплекса "Ледовый дворец", возвращена в собственность государства", - проинформировал спикер.
Кроме того, в Жамбылской области приватизированный в 2017 году и преобразованный в ТОО клуб по водному поло "Айша биби" перешел в собственность государства.
Ранее принадлежавшую экс-министру культуры спортшколу вернули государству.
В 2022 году агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему: почему Казахстан остался без медалей на зимней Олимпиаде - 2022. Большинство респондентов (86%) считают, что проблема в нецелевом использовании олимпийского бюджета в РК, развале работы спортсооружений и профессиональных центров подготовки.
Экс-министр культуры и спорта Республики Казахстан Даурен Абаев отметил, что в системе подготовки спортсменов имеются системные проблемы.
По его словам, из 25 легкоатлетических манежей общим требованиям соответствуют лишь единицы. Из 367 плавательных бассейнов только 2 соответствуют требованиям для проведения международных соревнований.
14.11.2024, 10:49 58481
Сенат ратифицировал соглашение о военном сотрудничестве Казахстана и Катара
Фото: gov.kz
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Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сенат парламента Казахстана ратифицировал соглашение о военном сотрудничестве между правительствами Республики Казахстан и Государства Катар, передает корреспондент агентства.
Соглашение направлено на развитие и укрепление сотрудничества в области военного образования и подготовки военнослужащих, военной медицины, военной науки, культурных и спортивных мероприятий, консультаций по вопросам, связанным с операциями по поддержанию мира, боевой подготовки и иных сферах", - проинформировал депутат сената Андрей Лукин.
Нормы соглашения предусматривают определение области и формы военного сотрудничества, установление механизма взаимодействия по координации военного сотрудничества стран, регулирование вопросов транзита военного имущества, материально-технического обеспечения и финансирования, использования воздушного пространства и военных полигонов, проведения языковой подготовки.
В рамках соглашения будет создана совместная рабочая группа из представителей, уполномоченных определять, организовывать и координировать деятельность сторон.
Отмечается, что соглашение заключено сроком на пять лет и автоматически продлевается на последующие пятилетия, если ни одна из сторон не позднее, чем за шесть месяцев до истечения текущего срока, не уведомит другую сторону о своем намерении не продлевать его действие.
Ранее Казахстан и Катар договорились сотрудничать в борьбе с преступностью.
13.11.2024, 19:23 82401
Гибнет рекордный урожай - мажилисмен Серик Егизбаев
Депутаты комитета по аграрным вопросам ежедневно получают письма и личные обращения
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Астана. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилисмен Серик Егизбаев в своем депутатском запросе, озвученном на заседании нижней палаты, выразил тревогу в связи проблемами с судьбой рекордного урожая.
По словам парламентария, депутаты комитета по аграрным вопросам ежедневно получают письма и личные обращения, суть которых можно передать одним выражением "гибнет урожай, выращенный кровью и потом наших фермеров".
Также, по его словам, в соцсетях немало роликов о буртах зерна, заваленного снегом на степных токах, очередях машин, не могущих заехать на хлебоприемные пункты для сдачи зерна. Депутат также напомнил о проблемах сдачи сахарной свеклы на перерабатывающие заводы на юге.
Серик Егизбаев подчеркнул, что решение о судьбе урожая зависит от согласованной позиции многих министерств, и в первую очередь из финансово-экономического блока.
Считаем необходимым встретиться в парламенте, чтобы дать ответ сельчанам на все волнующие их вопросы - будет ли закуп больших объемов зерна на примере урожая 2011 года, когда у фермеров государством было закуплено более 5 млн тонн зерна, и что делается для нивелирования ситуации с обрушением закупочных цен на зерно", - сказал мажилисмен.
Депутат также считает важным ответить на вопросы, каково решение с пролонгацией кредитов, выданных на весенние полевые и уборочные работы хотя бы до весны 2025 года, будет ли до конца года выплачена задолженность фермерам по субсидиям, объем которой на сегодня уже превысил 350 млрд тенге. А также рассматривает ли правительство возможность применения механизма взаимозачета, для уменьшения двусторонних обязательств между государством и фермерами, и как решаются вопросы с подачей вагонов для бесперебойного экспорта зерна.
Напомним, перевозки нового урожая из Казахстана в сентябре-октябре составили более 2,2 млн тонн, из которых 1,8 млн тонн отправлено на экспорт, что на 30% выше, чем за аналогичный период прошлого года.
13.11.2024, 17:40 84416
В Казахстане избраны заместитель председателя и секретарь ЦИК
Ими стали Мухтар Ерман и Шавхат Утемисов
Фото: ortcom.kz
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Астана. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания Центральной избирательной комиссии Казахстана были избраны заместитель председателя и секретарь комиссии, сообщает пресс-служба Центризбиркома.
Единогласным решением комиссии заместителем председателя ЦИК избран Мухтар Ерман, а секретарем - Шавхат Утемисов", - проинформировали в пресс-службе.
Также председатель ЦИК Нурлан Абдиров сообщил, что членами Центризбиркома назначены Азамат Айманакумов, Михаил Бортник и Ляззат Суюндык.
В рамках заседания глава комиссии обозначил основные направления работы членов ЦИК и курируемые ими сферы деятельности. Кроме того, были обсуждены вопросы проведения выборов депутатов маслихатов вместо выбывших в регионах.
Напомним, в прошлом году выборы депутатов маслихатов вместо выбывших состоялись 29 октября.
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В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?