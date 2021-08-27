Пограничное отделение в Казахстане назвали именем Первого Президента РК – Елбасы Назарбаева

НУР-СУЛТАН. 26 АВГУСТА - Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин подписал постановление правительства Республики Казахстан от 18 августа 2021 года № 567 "О переименовании пограничного отделения "Баянкол" Пограничного управления по Райымбекскому району республиканского государственного учреждения "Департамент Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Алматинской области" в пограничное отделение "имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Переименовать пограничное отделение "Баянкол" Пограничного управления по Райымбекскому району республиканского государственного учреждения "Департамент Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Алматинской области" в пограничное отделение "имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева" Пограничного управления по Райымбекскому району республиканского государственного учреждения "Департамент Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Алматинской области", - говорится в документе.

Постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

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