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Пограничное отделение в Казахстане назвали именем Первого Президента РК – Елбасы Назарбаева

26.08.2021 6238
НУР-СУЛТАН. 26 АВГУСТА - Премьер-министр Республики Казахстан        Аскар Мамин подписал постановление правительства Республики Казахстан от 18 августа 2021 года № 567 "О переименовании пограничного отделения "Баянкол" Пограничного управления по Райымбекскому району республиканского государственного учреждения "Департамент Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Алматинской области" в пограничное отделение "имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Переименовать пограничное отделение "Баянкол" Пограничного управления по Райымбекскому району республиканского государственного учреждения "Департамент Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Алматинской области" в пограничное отделение "имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева" Пограничного управления по Райымбекскому району республиканского государственного учреждения "Департамент Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Алматинской области", - говорится в документе.

 
Постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
 

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