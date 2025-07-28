Поиски пропавшего на Сорбулаке вертолета ведутся круглосуточно - Минобороны

Фото: Минэнерго РК

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Астана. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Цифровую маркировку моторных масел внедрят в Казахстане с 2026 года, - Цифровую маркировку моторных масел внедрят в Казахстане с 2026 года, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики РК.





Как отметили в ведомстве, обязательная цифровая маркировка внедряется в целях повышения прозрачности рынка нефтепродуктов и защиты прав потребителей. Новый механизм станет частью комплексной цифровизации топливно-энергетического комплекса и направлен на борьбу с фальсификатом.





По оценкам экспертов, до 50% моторных масел, реализуемых в стране, могут находиться в теневом обороте, что наносит ущерб экономике и создает прямые риски для автовладельцев. Использование некачественной продукции может привести к поломке двигателя, дорогостоящему ремонту и, как следствие, финансовым потерям для граждан", - проинформировали в Минэнерго.





Сегодня на рынке применяются различные формы защиты - голограммы, многослойные крышки, QR-коды. Однако в большинстве случаев они не позволяют гарантировать подлинность продукта.





Подделки все сложнее отличить визуально, а также нередки случаи повторного использования оригинальных канистр с контрафактным содержимым. Цифровая маркировка средствами идентификации, включая коды Data Matrix, позволит исключить подобные риски. Каждая единица товара будет снабжена уникальным кодом, информация о котором вносится в единую информационную систему. Путь продукции - от завода до полки - будет полностью прозрачным", - рассказали в ведомстве.





В министерстве пояснили, что, сканируя Data Matrix-код через мобильное приложение Naqty Onim, потребитель сможет проверить подлинность продукции и получить данные о ее характеристиках: состав, вязкость, объем, наличие декларации соответствия. Ожидается, что это усилит доверие к сертифицированной продукции и снизит риск покупки контрафакта.





Все процессы маркировки и прослеживаемости будут интегрированы с информационными системами стран ЕАЭС, что обеспечит единый цифровой контур и сквозной контроль в рамках всего Союза.