Политолог прокомментировал решение Конституционного совета по обращению Токаева

Нур-Султан. 25 апреля. Kazakhstan Today - Член общественного совета города Алматы, политолог Марат Шибутов прокомментировал решение Конституционного совета РК по обращению президента РК Касым-Жомарта Токаева с просьбой разъяснить требование к кандидатам в президенты о проживании в Казахстане последние 15 лет, передает Kazakhstan Today.

По словам политолога, работа в международных организациях приравнивается к работе внутри страны.

И сейчас Конституционный совет это подтвердил. Касым-Жомарт Кемелевич выезжал не по своей воле, допустим, на временное место жительства, а был прикомандирован в экстерриториальную международную организацию. Поэтому в этом отношении он приравнивается к дипломатическому работнику, а дипломатические работники у нас сохраняют регистрацию внутри страны. Этот пятнадцатилетний критерий по проживанию в стране выполняется", - сказал Марат Шибутов.

Он подчеркнул, что обращение в Конституционный совет за разъяснением было необходимым, чтобы ни у кого не осталось сомнений в данном вопросе.

Нужно было обязательно соблюсти процедуру и получить разъяснение от Конституционного совета, потому что ни у кого не должно быть сомнений. Выборы будут", - сказал Шибутов.

Как сообщалось ранее, Конституционный совет рассмотрел обращение президента РК Касым-Жомарта Токаева об официальном толковании пункта 2 статьи 41 Конституции. В обращении были поставлены вопросы о разъяснении требования, предъявляемого к кандидатам на должность главы государства, о проживании в Казахстане последние 15 лет, а также засчитывается ли в указанный срок время проживания гражданина за пределами страны в период работы в загранучреждениях РК и международных организациях, членами которых является Казахстан.

Состав Совета заслушал мнения представителей правительства, сената, мажилиса парламента, Верховного суда, Генеральной прокуратуры, министерств иностранных и внутренних дел. В качестве экспертов представили свои заключения ученые-правоведы, доктора юридических наук, профессора Абдрасулов Е.Б. и Дауленов М.М. После обсуждений Конституционный совет принял нормативное постановление.

Конституционный совет разъяснил, что установленное в пункте 2 статьи 41 Конституции для кандидатов в президенты Республики требование проживания в Казахстане последние 15 лет обусловлено ответственной миссией, функциями и полномочиями главы государства, закрепленными в Основном Законе. Для высшего должностного лица представляется принципиально важным доскональное владение информацией об общественно-политической и социально-экономической ситуации в стране, национальной специфике государства, проведенных реформах и достигнутых результатах. С их учетом будущим главой государства должны быть определены направления стратегических и тактических программ дальнейшей эволюции общества и государства", - проинформировали в пресс-службе.

Отмечается, что в силу указанных обстоятельств Конституционный совет считает объективно необходимым и принципиально важным требование о проживании кандидата в президенты на территории Казахстана на постоянной основе в течение длительного периода, предшествующего выборам. Аналогичное требование установлено конституциями многих зарубежных стран. По мнению Совета, в 15-летний срок проживания в первую очередь входит время постоянного проживания лица на территории страны, что, как правило, подтверждается регистрацией гражданина по месту жительства.

Кроме того, в этот срок засчитываются и периоды проживания за пределами Республики Казахстан граждан, относящихся к персоналу дипломатической службы Республики Казахстан и приравненных к ним лиц, назначенных (избранных) на должности при международных организациях, членами которых является Республика Казахстан", - заявили в КС.

Как пояснил председатель Конституционного совета Кайрат Мами, выезд из страны по данным основаниям не влечет прекращения казахстанского гражданства и изменения места постоянного проживания. В указанных случаях гражданин, пребывающий вне пределов Республики, при условии отсутствия сведений о выезде из страны на постоянное место жительства, о приобретении или об обращении за получением гражданства другого государства, политического или иного убежища, считается временно проживающим в соответствующем государстве.

"Такое положение лица не предполагает какое-либо снижение уровня устойчивой политико-правовой связи гражданина с Казахстаном, вытекающей из института гражданства, и на него распространяется весь объем прав, свобод и обязанностей гражданина Казахстана", - уточнили в КС.

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