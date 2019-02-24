Полицейские проводят рейды на дорогах Алматы

Алматы. 14 февраля. Kazakhstan Today - На дорогах Алматы начались масштабные рейды. Они проводятся для активизации профилактики и усиления контроля за соблюдением требований в области безопасности дорожного движения среди его участников, обеспечения надлежащего общественного порядка, дорожной безопасности и снижения аварийности на транспорте, передает Kazakhstan Today.

Сейчас личный состав дорожно-патрульной полиции несет службу в усиленном варианте. Увеличена плотность нарядов дорожно-патрульной полиции, пешего патрулирования, а также усилена работа участковых инспекторов полиции", - сообщили в управлении административной полиции департамента полиции Алматы.

В ведомстве отметили, что главная задача личного состава - выявление, пресечение нарушений правил дорожного движения, выявление водителей, игнорирующих требования ПДД, начиная от грубых нарушений: управления автотранспортом в нетрезвом состоянии, выезда на полосу встречного движения, неиспользования ремней безопасности, разговоры по сотовому телефону либо по радиостанции при управлении транспортным средством, вплоть до выявления автомобилей с явными признаками аварийности.

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