Полиция Алматы переведена на усиленный вариант несения службы

Фото: Polisia.kz

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Алматы. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция переведена на усиленный вариант несения службы в Алматы. В городе с 10 по 20 мая включительно проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Правопорядок", сообщает официальный портал МВД - Полиция переведена на усиленный вариант несения службы в Алматы. В городе с 10 по 20 мая включительно проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Правопорядок", сообщает официальный портал МВД Polisia.kz





В проведении ОПМ задействованы сотрудники служб и подразделений полиции совместно с военнослужащими Национальной гвардии. В целях поддержания должного общественного порядка, предупреждения, пресечения правонарушений на улицах и в других общественных местах в рамках отработки увеличена плотность полицейских нарядов.





Сотрудники полиции и военнослужащие прочесывают улицы, дворы, скверы, дачные массивы и другие общественные места. Полиция также проводит проверки по выявлению нарушений миграционного законодательства, в том числе в строительной и торговой сфере.





Кроме того, проводится проверка владельцев гражданского оружия и лиц, стоящих на профилактическом учете полиции. Активизирована работа оперативных подразделений департамента полиции по розыску без вести пропавших лиц, уголовных преступников, а также разоблачению преступных групп, промышляющих кражами чужого имущества, квартирными кражами, угонами и др.