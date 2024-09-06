Полиция Алматы переведена на усиленный вариант несения службы

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Астана. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял президента Фонда международного развития ОПЕК Абдулхамида аль-Халифу и руководство фондов Арабской координационной группы, сообщает пресс-служба Акорды.





Глава государства принял президента Фонда международного развития ОПЕК Абдулхамида аль-Халифу





В ходе встречи с президентом Фонда международного развития ОПЕК Абдулхамидом аль-Халифу были рассмотрены вопросы взаимодействия и перспективы сотрудничества по финансированию инвестиционных проектов в Казахстане.





Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан придает стратегическое значение партнерству с Фондом ОПЕК по международному развитию, так как нацелена на укрепление связей с регионом MENA (Ближний Восток и Северная Африка).





В свою очередь Абдулхамид аль-Халифа поделился планами по финансированию таких ключевых секторов, как газохимическая отрасль, транспорт, управление водными ресурсами и здравоохранение.





В ходе встречи с руководством фондов Арабской координационной группы глава государства подчеркнул, что между Казахстаном и странами Залива сложились прочные и взаимовыгодные отношения в политической, торгово-экономической сферах. Кроме того, всестороннее сотрудничество с арабскими странами подкреплено конкретными договоренностями и соглашениями, которые были достигнуты в ходе взаимных визитов и переговоров на высшем уровне.





По словам президента, Арабская координационная группа зарекомендовала себя в качестве стратегического партнера Казахстана.



