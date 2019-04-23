Алматы. 22 апреля. Kazakhstan Today - Полиция Алматы пресекла противоправные действия во время ежегодного марафона, передает Kazakhstan Today.

Накануне в Алматы состоялся ежегодный международный "Алматы марафон". По данным оргкомитета, для участия в нем официально зарегистрировались 17 тыс. человек, приняли участие более 30 тыс. человек, в том числе 500 человек из 53 стран мира, сообщили в пресс-службе департамента полиции города.

С целью пресечения каких-либо противоправных действий и недопущения преступлений, создающих реальную угрозу для участников марафона, на примере теракта на марафоне в Бостоне в апреле 2013 года, полиция Алматы обеспечила охрану общественного порядка в усиленном варианте и приняла беспрецедентные меры безопасности: было задействовано около 2 тыс. сотрудников полиции. С учетом того, что любые несогласованные действия могут привести к угрозе безопасности граждан, на пересечении проспекта Аль-Фараби и улицы Шашкина была выявлена группа людей, которые развернули плакаты с содержанием "От правды не убежишь", #У меня есть выбор, #ADILSAILAYUSHIN", - отметили в полиции.

По данным пресс-службы, "на проезжую часть стали выбегать люди, желающие их сфотографировать, тем самым создавали препятствия движению участников забега: могла образоваться давка и паника, с печальными последствиями".

И более того, со стороны правонарушителей очевидное неуважение к участникам марафона", - подчеркнули в ведомстве.

Требованиям сотрудников полиции прекратить свои противоправные действия молодые люди не подчинились: они отказывались предоставлять свои документы и называть анкетные данные. В этой связи для установления личности фигурантов доставили в управлении полиции Бостандыкского района.

В отношении двух активных участников, 1984 и 1998 годов рождения, собраны административные материалы по части 3 статьи 488 КоАП РК. Решением СМАС города Алматы эти правонарушители были подвергнуты административному аресту сроком на 15 суток. С другими проведена праворазъяснительная работа", - резюмировали в полиции.

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