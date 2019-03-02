Алматы. 1 марта. Kazakhstan Today - Получателям пособий и соцвыплат напомнили о необходимости открытия "специальных" счетов для защиты от взысканий третьих лиц, передает Kazakhstan Today.

Действующим законодательством РК предусмотрен запрет на взыскание денег со счетов, предназначенных для зачисления пособий и социальных выплат, алиментов на содержание несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детей, выплат жилищных строительных сбережений граждан, накопительных вкладов населения по договору об образовательном накопительном вкладе. Также законодательством определен порядок открытия "специальных" счетов для целей зачисления на них денег, сообщили в пресс-службе Нацбанка РК.

При этом в Нацбанк поступали жалобы потребителей финансовых услуг о списании денег, являющихся пособиями, социальными выплатами и алиментами. При рассмотрении обращений было выявлено, что банковские счета, на которые зачислялись указанные выплаты, не были открыты заёмщиком в режиме "специальных" счетов, с которых взыскание запрещено.

ВАЖНО! Если вы являетесь получателем пособий и социальных выплат, алиментов на содержание несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детей, то в данном случае вам необходимо открыть "специальный" счет, с которого не могут осуществляться взыскания третьих лиц", - подчеркнули в финрегуляторе.

Кроме этого, в Нацбанке напомнили, что в соответствии с положениями закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" банк при неисполнении заемщиком обязательств по договору банковского займа вправе обратить взыскание в бесспорном (безакцептном) порядке на деньги заемщика, имеющиеся на текущих счетах заемщика путем предъявления платежного требования. При этом такое взыскание ограничивается в пределах 50% от суммы денег, находящейся на его текущем счете, и (или) от каждой суммы денег, поступающей в последующем на банковский счет заемщика.

За период со второго полугодия 2017 года и первого полугодия 2018 года банки допускали нарушение указанного требования законодательства. При этом некоторые банки взыскание денег в сумме просроченной задолженности по займу без согласия заемщика осуществляли на основании платежного ордера без соблюдения ограничения по списанию денег в размере не более 50% от денег клиента, за что Нацбанк применил к банкам соответствующие меры воздействия.

В этой связи для предотвращения подобной практики банков использования платежного ордера для списания задолженности по займу без согласия заемщика в Правила осуществления безналичных платежей и (или) переводов денег на территории РК были внесены изменения, и в настоящее время применение платёжного ордера для списания просроченной задолженности по займу разрешается только при наличии отдельного распоряжения владельца банковского счета на каждое такое списание", - разъяснили в пресс-службе.

Также с 24 сентября 2019 года будут введены нормы законов РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", "О платежах и платежных системах", касающиеся сохранения на текущих счетах физического лица при взыскании просроченной задолженности по займу на основании платежного требования денег в сумме не менее размера прожиточного минимума, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

Таким образом, при взыскании просроченной задолженности по займу на основании платежного требования в пределах 50% на банковском счете должны оставаться деньги в сумме не менее размера прожиточного минимума, резюмировали в Нацбанке.

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