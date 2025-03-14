13.03.2025, 13:28 101896
Пользоваться пауэрбанками на борту самолета запретила Air Astana
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Астана. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Air Astana ужесточает контроль за перевозкой литиевых батарей на борту самолета, сообщили в пресс-службе компании.
С 13 марта 2025 года группа компаний Air Astana усиливает меры контроля за перевозкой литиевых батарей и устройств, содержащих их, в целях повышения безопасности полетов", - заявили в компании.
Согласно действующим политике и правилам, запасные батареи, включая внешние аккумуляторы (пауэрбанки) и электронные устройства для курения, разрешены к перевозке только в ручной клади. Если ручная кладь сдается в багаж, пассажир обязан заранее извлечь из нее все запасные батареи.
Действующие правила требуют, чтобы емкость батарей не превышала 100 Втч. Батареи от 100 до 160 Втч допускаются к перевозке только с предварительным одобрением авиакомпании, при этом их количество не должно превышать двух на одного пассажира. Перевозка батарей емкостью выше 160 Втч запрещена. Емкость батарей подлежит проверке, а их транспортировка без маркировки или соответствующего сертификата не допускается", - уточнили в авиакомпании.
Там добавили, что в целях безопасности полетов литиевые батареи, внешние аккумуляторы и электронные устройства для курения должны находиться в ручной клади и размещаться на багажных полках в салоне самолета.
Использование батарей для зарядки других устройств, а также зарядка самих батарей на борту строго запрещены", - подчеркнули в пресс-службе .
Air Astana и FlyArystan рекомендуют пассажирам заранее ознакомиться с правилами перевозки, чтобы избежать неудобств во время путешествия.
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14.03.2025, 20:42 5791
АФМ предупредило казахстанцев о новых схемах мошенничества
Злоумышленники распространяют оповещения о проведении проверки
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Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Злоумышленники по месту работы граждан распространяют оповещения о проведении проверки в отношении определенных лиц, в которых призывают к сотрудничеству и предоставлению документов, сообщает пресс-служба АФМ.
Для большей убедительности оповещение составляется на поддельном бланке с логотипом АФМ, скрепленном фальшивой печатью КНБ. Затем перезванивают агенты, представляясь сотрудниками АФМ, и выманивают сведения о банковских счетах.
Агентство по финансовому мониторингу не проводит подобные проверки, не направляет запросы и не производит обзвон физических лиц. Для проверки достоверности информации необходимо обратиться в Агентство по финансовому мониторингу или в Департамент экономических расследований по месту проживания", - говорится в сообщении ведомства.
Граждан просят быть бдительными, сопоставлять информацию с официальными источниками и не поддаваться на уловки мошенников.
14.03.2025, 17:34 10441
В Казахстане примут программу защиты детей от бытового насилия
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане после принятия закона по борьбе с семейно-бытовым насилием ситуация значительно улучшилась, однако в отдаленных районах продолжают фиксироваться подобные факты. Об этом в ходе Национального курултая завил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
В этом году также завершается реализация Комплексного плана по защите детей от насилия и предотвращению подростковых суицидов. Мы приняли меры для защиты прав женщин и детей. В прошлом году во всех регионах открылись центры психологической поддержки детей. Важные изменения внесены в законодательство. После принятия закона по борьбе с семейно-бытовым насилием ситуация в этой сфере значительно улучшилась. Однако в некоторых отдаленных районах до сих пор фиксируются подобные позорные факты. Ситуацию усугубляют граждане, попавшие под влияние нетрадиционных религиозных течений", -сказал президент.
Он отметил, что представители местных властей и общественные деятели остаются в стороне от профилактики семейно-бытового насилия. Кроме того, работа в этом направлении сейчас регулируется разными документами, она, по мнению президента, недостаточно скоординированная.
Считаю правильным сосредоточить все меры в рамках единой программы "Дети Казахстана", - заявил Токаев.
Он также обратил внимание, что в образовательной системе больше внимания уделяется обучению, в то время как сфера воспитания была вторичной, в ней отсутствовал системный подход.
В прошлом году в школах была запущена программа "Біртұтас тәрбие". Ее принятие - это только начало, теперь этот документ необходимо внедрить во всех государственных образовательных учреждениях страны. В будущем данным документом нужно руководствоваться и частным школам. Воспитательная работа должна охватывать всех детей. Только тогда эта инициатива обретет общенациональный характер. Конечная цель проекта - воспитание патриотичного, образованного, созидательного поколения, соответствующего идеалам концепции "Адал азамат". Я полностью поддерживаю предложение членов Курултая назвать данную программу "Адал азамат", - сказал глава государства.
Он также отметил, что в текущем году истекает срок действия Комплексного плана по борьбе с наркоманией и наркобизнесом, который был разработан в 2023 году.
Очевидно, что такой документ нам крайне необходим. Борьба с этим социальным злом - одна из важнейших задач. Поэтому следует незамедлительно начать подготовку нового документа", - поручил Касым-Жомарт Токаев.
14.03.2025, 17:00 17031
Легальный оборот цифровых активов: Токаев поручил принять меры
По мнению президента, это укрепит позиции страны как регионального центра цифровых финансовых технологий
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Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе своего выступления на заседании Национального курултая поручил принять срочные меры с целью либерализации регулирования отрасли для легального оборота цифровых активов, сообщает пресс-служба главы государства.
Цифровая трансформация экономики должна стать ключевым фактором усиления конкурентоспособности нашей страны. И здесь большую роль играет развитие индустрии цифровых активов и технологии блокчейна. Необходимо принять срочные меры с целью либерализации регулирования отрасли для легального оборота цифровых активов, деятельности криптообменников, привлечения инвестиций в цифровой майнинг. Это укрепит позиции нашей страны как регионального центра цифровых финансовых технологий, позволит сократить теневой оборот цифровых активов, будет способствовать увеличению налоговых поступлений", - заявил он.
Он подчеркнул, что в современном мире экономика должна опираться на инновации.
Мы многое делаем для развития науки, особенно прикладного характера. Обеспечивается коммерциализация научных открытий, усиливается связь науки и производства. Однако до сих пор в Казахстане нет ни одного наукограда. Знаю об идее создания наукограда близ Алматы, в районе Парка инновационных технологий "Алатау", - сообщили президент.
По словам президента, правительству нужно проработать данную инициативу и подготовить соответствующий закон.
Вторым наукоградом, как считают ученые, мог бы стать город Курчатов, который обладает соответствующим опытом и традициями. Но предупреждаю: все эти планы должны базироваться на реальных расчетах и кропотливой работе по их реализации. Воздушных замков мы уже повидали сполна. Спрос будет жесткий", - добавил Касым-Жомарт Токаев.
Напомним, порядка 440 млн тенге заработали незаконные майнинговые фермы в Казахстане.
14.03.2025, 16:22 14396
Деструктивные течения, дезинформация, оскорбления и мошенничество в соцсетях - Токаев поручил бороться с проблемами общественности
В стране развелось множество псевдопсихологов и коучей, которые учат людей жизни и зарабатывают на этом
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Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе IV заседания Национального курултая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев затронул проблему деструктивный течений, общественной этики и мошенничества в социальных сетях.
В своем выступлении президент отметил, что в социальных сетях участились случаи оскорблений, унижений чести и достоинства людей.
Есть те, кто распространяет недостоверную информацию. Необходимо рассмотреть возможные меры пресечения таких неприемлемых действий", - поручил Токаев.
Также глава государства поднял проблему усиления влияния нетрадиционных религиозных течений среди молодежи, особенно в сфере спорта.
В Казахстане гарантирована свобода вероисповедания, но беспорядок и вседозволенность недопустимы. Деструктивным течениям и чуждым нашей культуре идеологиям, безусловно, нужно поставить заслон. Важнейшая миссия религии - консолидация нации. Документы, регулирующие деятельность религиозных объединений, должны содействовать решению этой задачи. Необходимо всесторонне изучить данный вопрос и адаптировать законодательство к новым условиям", - подчеркнул он.
Кроме того, глава государства отметил, что члены курултая высказывают озабоченность по поводу участившихся в последнее время случаев мошенничества.
Злоумышленники собирают деньги якобы на благотворительность и тратят их в личных целях. Многие люди становятся жертвами интернет-мошенников. Кроме того, сейчас в стране развелось множество псевдопсихологов и коучей, которые учат людей жизни и зарабатывают на этом. Многие, доверившись им, в итоге оказались обманутыми. Мне поступает большое количество таких обращений (...) Уполномоченным органам надо обратить внимание на эти проблемы", - добавил Касым-Жомарт Токаев.
Напомним, активистка волонтерского движения и учредитель общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат была задержана по подозрению в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков казахстанцев. На украденные деньги подозреваемая путешествовала, приобретала элитные недвижимость и автомобили, покупала брендовые украшения и аксессуары.
Кроме того, в ноябре 2023 года Перизат Кайрат организовала сбор средств для оказания гуманитарной помощи жителям Палестины. С санкции суда арестованы недвижимость и имущество, приобретенные на денежные средства, полученные преступным путем. Позже стало известно, что в отношении Перизат Кайрат зарегистрировано новое досудебное расследование по факту мошенничества при сборе денег на строительство реабилитационного центра для детей-инвалидов.
14.03.2025, 15:56 22726
Дискуссию надо завершить - Токаев высказался о переходе на единый часовой пояс
Фото: Depositphotos
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Бурабай. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе своего выступления на заседании Национального курултая высказался о переходе страны на единый часовой пояс, сообщает пресс-служба главы государства.
Теперь что касается дискуссии о переходе на единый часовой пояс. Правительство и парламент обсудили этот вопрос. Проведены специальные исследования, которые не подтвердили критических опасений общественников. Согласен с правительством и большинством депутатов, а также со специалистами: в нашей большой по территории стране с относительно немногочисленным населением должен быть единый часовой пояс, который упрощает управление государством, помогает оптимизировать логистику и многие бизнес-процессы. Думаю, на этом дискуссию надо завершить, и тем более не следует политизировать данный вопрос", - заявил он.
Напомним, первого марта 2024 года в полночь жители Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Жетысуской и Улытауской областей перевели время на час назад, с UTC+6 на UTC+5.
После смены часового пояса произошел сбой в работе спецЦОНов и столичного аэропорта. Также у некоторых казахстанцев изменилась дата рождения в электронном удостоверении личности и свидетельствах о рождении.
Стоит отметить, что большинство жителей Казахстана выступили против перевода времени. По результатам опроса Kazakhstan Today, свыше 60% респондентов проголосовало против перехода Казахстана на единый часовой пояс. Казахстанцы запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала необходимые для рассмотрения 50 тысяч голосов. 2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции.
В ходе рассмотрения петиции выступавшие отмечали, что научная проработка "часовой" реформы, если она вообще была, прошла в совершенно закрытом режиме. Им не удалось найти в открытом доступе исследования казахстанских ученых, разрабатывавших реформу. Более того, научный статус некоторых из так называемых экспертов вызывал вопросы. У тех, кто позиционировался в качестве ученого, не обнаружилось никаких публикаций в серьезных научных изданиях.
После перевода часов казахстанцы стали массово жаловаться на перебои со сном, плохое самочувствие и неудобство нового времени.
Также жители страны отмечали рост потребления электроэнергии, однако в Минэнерго уверяют, что перевод часового пояса не повлиял на энергопотребление страны. Между тем эксперт Научно-исследовательского института аудиторской деятельности и финансовой отчетности Данияр Нурсеитов заявил, что перевод времени следует рассматривать в контексте подхода "тариф в обмен на инвестиции", вероятно, предложенного такими компаниями, как McKinsey или BCG. По его словам, этот подход сводится к тому, что недостающие инвестиции фактически изымаются из карманов населения. Перевод времени, как отметил эксперт, способствует увеличению таких "инвестиций", превращая население в источник финансирования энергетики.
Центр исследований "Сандж" провел социологическое исследование о влиянии на граждан единого часового пояса в Казахстане. Его результаты показали, что единый часовой пояс повлиял отрицательно на 11,5 млн казахстанцев. Изменение времени негативно сказалось на здоровье, самочувствии, сне, безопасности, торговле, выросло количество ДТП, отмечается рост потребления электроэнергии. Наиболее сильно это ощущается в восточных областях.
Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова заявила, что только спустя три года министерство сможет предоставить научно обоснованную информацию об изменении состояния здоровья казахстанцев из-за смены часового пояса.
В ноябре министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек сообщил, что в Казахстане проведут исследование влияния на здоровье людей перехода на единый часовой пояс. На исследование планировалось направить 160 миллионов тенге. Позже сумма была снижена до 54 млн тенге. Конкурс на научное исследование стартует 26 декабря и продлится до 25 января 2025 года. Исследование по единому часовому поясу намерены завершить к марту 2025 года.
В конце ноября в разделе "Опросы" мобильного приложения еGov mobile казахстанцам предлагалось ответить на пять вопросов, касающихся перевода времени. Однако спустя несколько дней данный опрос пропал из приложения. Министр науки и высшего образования объяснил, почему опрос так быстро исчез с платформы. По его словам, рекомендуемая выборка составляла 200 тысяч человек, а эти цифры удалось набрать за три дня.
Между тем в опросе, проведенном бюро экспресс-мониторинга общественного мнения DEMOSCOPE с 27 ноября по 11 декабря 2024 года, большинство казахстанцев высказались против единого часового пояса. Наибольшее недовольство выразили жители восточных и центральных регионов, а также крупнейших городов - Алматы и Астаны.
Ряд граждан подали обращения в Конституционный суд о нарушениях их прав в связи с принятием постановления о введении единого часового пояса.
Житель Восточно-Казахстанской области юрист Серикжан Ахметжанов подал иск об отмене постановления правительства о переходе страны на единый часовой пояс. 18 декабря суд отказал в удовлетворении иска. Позже в суде Астаны прокомментировали решение по делу, сообщив, что "довод об изменении более половины текста нормативно-правового акта не подтвердился, данный довод не может служить основанием для признания постановления правительства незаконным, так как процедура издания НПА ответчиком не нарушена".
Необходимо отметить, что в казахстанском обществе вопрос перевода времени стал одним из самых обсуждаемых в 2024 году и остается им до сих пор.
14.03.2025, 11:06 38456
Организации временного пребывания для освобожденных из колоний появятся в Казахстане
Организации будут создаваться во всех городах, областных и районных населенных пунктах
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Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Организации, предоставляющие специальные социальные услуги для лиц, освобожденных из колоний, появятся в Казахстане.
Соответствующий приказ Министерства труда и социальной защиты населения РК опубликован в электронном банке правовых актов.
Организации временного пребывания создаются для лиц без определенного места жительства, освободившихся из мест лишения свободы и (или) находящихся на учете в службе пробации, а также для жертв торговли людьми и бытового насилия", - говорится в документе.
Организации будут создаваться по решению местных исполнительных органов в городах республиканского значения, столице и городах областного значения. При этом численность нуждающихся в специальных соцуслугах должна быть не менее 50 человек, а в городах районного значения, поселках, районах и сельских округах - не менее 25 человек в условиях организации деятельности стационарного, полустационарного типов и надомного обслуживания.
При этом организации надомного обслуживания создаются в радиусе более 5 километров друг от друга.
Приказ будет введен в действие 24 марта 2025 года.
14.03.2025, 11:00 40831
В Казахстане вступили в силу направленные на повышение дорожной безопасности поправки в Административный кодекс
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В МВД рассказали о новых поправках в Административном кодексе, сообщает Polisia.kz.
С 13 марта 2025 года вступают в силу поправки в Административный кодекс, направленные на повышение общественной и дорожной безопасности. Первое. Теперь за высовывание из кабины либо открытие дверей автомобиля во время его движения предусмотрен штраф в размере 10 МРП. При чем ответственность коснется в равной степени как пассажира, так и водителя", - сообщил старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД Алтынбек Жамалиев.
Также, по его словам, введена ответственность за выезд автотранспорта на встречную полосу движения, повлекшее ДТП. Теперь водитель за это правонарушение лишается водительских прав на девять месяцев.
Третье. Усилена ответственность за нарушение правил проезда железнодорожных переездов - с 10 до 20 МРП. Четвертое. Штраф за заведомо ложный вызов вырос с 30 до 60 МРП. А в случае совершения правонарушения несовершеннолетними исключено "предупреждение" и увеличен штраф для законных представителей до 30 МРП. Пятое. За непредоставление преимущества в движении транспорту специальных и оперативных служб - штраф возрос с 7 до 20 МРП", - проинформировал Алтынбек Жамалиев.
Он отметил, что вместе с тем смягчается ответственность по отдельным составам правонарушений.
В три раза снижен штраф за несвоевременную оплату пользования платными парковками. За нарушение водителем правил дорожного движения, повлекшее дорожно-транспортное происшествие с материальным ущербом, исключено лишение водительских прав. МВД призывает граждан строго соблюдать требования законодательства Республики Казахстан", - отметил старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД Алтынбек Жамалиев.
14.03.2025, 08:45 49531
Риддер перешел на новый график работы
Фото: акимат ВКО
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Риддер. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Риддере изменился график работы государственных учреждений, предприятий и социальных служб. Теперь рабочий день начинается в 08:00 и завершается в 17:30, а обеденный перерыв длится с 12:00 до 13:30, сообщили в акимате региона.
Нововведение уже поддержали 12 из 13 административных единиц региона. Риддер также присоединился к инициативе.
Изменения направлены на оптимизацию трудовых процессов и повышение эффективности работы, учитывая климатические условия региона. При этом новый режим не затронул школы, детские сады и медицинские учреждения.
По словам местных жителей, новый график стал удобнее и предсказуемее.
Это правильное и своевременное решение. Во-первых, так безопаснее - утром на работу теперь не приходится добираться в темноте. Во-вторых, продуктивность в первой половине дня выше, работать стало легче и быстрее", - считает жительница города Ляззат Шаяхметова.
Я поддерживаю изменение рабочего графика, потому что это удобно. Теперь режим работы лучше согласуется с графиком детских садов, которые открываются в 08:00. Начинаем раньше - раньше заканчиваем, а значит, остается больше времени на семью", - отметила жительница города Ольга Вахрамеева.
Заместитель акима города Риддера Болат Акужанов подчеркнул, что изменение рабочего графика было обсуждено с населением.
Нами были проведены ряд встреч с риддерцами, в ходе которых данный вопрос был обсужден. Жители города поддержали данную инициативу. Считаю, что новый рабочий график покажет более эффективный тайм-менеджмент, а также правильное распределение рабочего и личного времени", - отметил он.
Стоит отметить, что такой режим работы позволит улучшить баланс между трудовой занятостью и личной жизнью. Жители города в целом положительно восприняли изменения.
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