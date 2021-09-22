Поправки по вопросам транспорта сегодня представили в парламенте

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НУР-СУЛТАН. 21 СЕНТЯБРЯ - Министерство индустрии и инфраструктурного развития сегодня представило мажилисменам поправки по вопросам транспорта, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, поправки позволят обеспечить сохранность автодорог страны.

В частности, с 2020 по 2025 годы на дорогах республиканского значения будут установлены автоматизированные станции измерения весовых и габаритных параметров транспортных средств, рассказал, представляя документ, первый заместитель министра индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев.

Станции будут работать по принципу "Сергек" без участия инспекторов, то есть без человеческого фактора. Реализация предлагаемых мер позволит обеспечить сохранность автодорог, увеличить поступления в бюджет за проезд тяжеловесных автотранспортных средств, это такой расчет предварительный, 1,5 млрд тенге ежегодно и исключить человеческий фактор при проведении транспортного контроля на автодорогах", - рассказал вице-министр.

В закон также внесена поправка, обязующая судовладельцев страховать свою гражданско-правовую ответственность по подъему затонувших судов. Это позволит Казахстану предъявить требования о возмещении расходов по подъему затонувшего судна напрямую страховой компании.

В настоящее время в территориальных водах Казахстана находятся остатки 10 затонувших судов, в том числе иранского сухогруза Tiba, который затонул в 2015 году, и российского судна "Аракс", которое затонуло в 2016 году", - рассказал Камалиев.

Также в закон планируется внести поправки, которые позволят повысить безопасность движения на железнодорожном и водном транспорте. В частности, расследование причин, из-за которых произошел сход или столкновение подвижного состава пассажирских поездов, предлагается передать в компетенцию уполномоченного органа. Этот же орган будет расследовать аварийные случаи с судами, плавающими под государственным флагом Казахстана на территориальных водах Каспийского моря.

Также в законопроекте предлагается отрегулировать процесс использования беспилотных летательных аппаратов. А именно: внедрить процедуру сертификации, установить требования к дистанционной идентификации и определить зоны для их использования. Поправками также вводятся понятия "беспилотная авиационная система" и "беспилотное воздушное судно". Определен порядок проведения противообледенительной защиты воздушного судна на земле. Поправку решено внести после авиакатастрофы самолета компании Bek Air.

Камалиев также рассказал, что в новом варианте закона авиадебоширов предлагается вносить в черный список только после решения суда. По его словам, нововведение вводится в связи с тем, что процедура внесения в черный список вызывает много вопросов.

У нас много спорных вопросов. Пока на переходном периоде мы вносим такую поправку, не ущемляя конституционные права наших граждан. С Air Astana был случай: вылетавшая из Шымкента женщина заявила, что при регистрации ее оскорбили, а авиакомпания сама производит регистрацию. Она включила ее в этот (черный. - Прим ред.) список. Когда мы разбирались, выяснилось, что там бегали дети, а один из детей - аутист", - сказал он.

Камалиев подчеркнул, что в международной практике составление акта о нарушениях в любом аэропорту является основанием для включения в черный список.

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