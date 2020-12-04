Поправки по защите внештатных сотрудников внесены в трудовое законодательство

Нур-Султан. 3 декабря. Kazakhstan Today - Сенат парламента Республики Казахстан принял во втором чтении поправки в ряд законодательных актов в сфере оказания услуг по предоставлению персонала, передает Kazakhstan Today.

Сенатор Сергей Ершов в ходе своего выступления рассказал, что закон позволяет обеспечить защиту трудовых прав работников аутсорсинговых компаний, получать компенсацию в случае получения травмы или гибели на производстве, а также участвовать в системе социального страхования.

Депутат пояснил, что из-за отсутствия правового регулирования услуг по предоставлению персонала имеют место грубейшие нарушения прав работников заемного труда.

В частности, они не защищены условиями отраслевых соглашений, не получают доплаты за вредные условия труда, не являются участниками коллективных договоров, соответственно, не имеют соцпакетов.

Депутаты инициировали данный законопроект, так как каждый имеет право на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены и на вознаграждение за труд без какой-либо дискриминации.

Ершов уточнил, что законопроект предусматривает внесение изменений в Трудовой, Гражданский и Предпринимательский кодексы РК, а также в законы "О занятости населения" и "Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей.

Таким образом, в Трудовой кодекс планируются следующие изменения:

- запрещается дискриминация в сфере оплаты труда в отношении работников направляющей стороны;

- предусматриваются дополнительные оплачиваемые ежегодные трудовые отпуска для работников направляющей стороны, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и/или опасными условиями труда, в соответствии с действующим законодательством;

- устанавливаются повышенные должностные оклады или доплаты работникам направляющей стороны, труд которых осуществляется на тяжелых работах, работах с вредными и /или опасными условиями труда;

- предусматривается сокращенная продолжительность рабочего времени работникам направляющей стороны, труд которых осуществляется на тяжелых работах, работах с вредными и/или опасными условиями труда.

Депутаты также предложили запретить направляющей стороне заключать договора с принимающей стороной на оказание услуг по предоставлению персонала в случае не предоставления результатов аттестации производственных объектов по условиям труда.

Кроме того, закреплена обязанность работодателя отстранять работников направляющей стороны от работы в случае их появления в состоянии алкогольного, наркотического, токсикоманического опьянения. В свою очередь, работник будет обязан проходить профилактические медосмотры в соответствии и актами принимающей стороны.

Также Трудовой кодекс дополняется новыми определениями: "направляющая сторона", "работники направляющей стороны", "принимающая сторона", "акты принимающей стороны" и "предоставление персонала".

В Гражданский кодекс вводится новый вид договора возмездного оказания услуг - договор на оказание услуг по предоставлению персонала, согласно которому одна сторона направляет своего работника для выполнения работы в интересах, под управлением и контролем другой стороны.

В Предпринимательский кодекс вносится норма, согласно которой среднегодовая численность работников субъектов предпринимательства, использующих труд работников направляющей стороны, определяется с учетом работников направляющей стороны.

Кроме того, предусматривается, что количество привлекаемой работодателем иностранной рабочей силы по разрешениям должно соответствовать процентному соотношению к численности казахстанских кадров с учетом работников осуществляющих трудовую деятельность в рамках договора по предоставлению персонала.

Документ направлен на подпись президенту РК.

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