01.07.2024, 21:09 34041
Поправки в Налоговый кодекс подписал Токаев
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в Налоговый кодекс, сообщает пресс-служба Акорды.
Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и закон Республики Казахстан "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)", - говорится в сообщении.
Также лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал еще ряд законов.
В частности, главой государства подписан закон Республики Казахстан "О науке и технологической политике" и закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки и технологической политики, платформенной занятости и государственного контроля".
Кроме того, президент подписал закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях".
Ранее сообщалось о том, какие налоги сократят с введением нового Налогового кодекса.
новости по теме
01.07.2024, 21:05 34801
Президент Казахстана подписал закон о госзакупках
Закон направлен на оптимизацию процедур закупочного процесса
Рассказать друзьям
Астана. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О государственных закупках", сообщает Акорда.
Закон направлен на оптимизацию процедур закупочного процесса, повышение качества закупаемых товаров, работ и услуг усиление ответственности участников госзакупок и развитие конкуренции", - проинформировали в пресс-службе.
Также сообщается, что законом внедрена возможность общественного мониторинга госзакупок.
Установлен запрет для участия в госзакупках потенциального поставщика, руководитель или учредитель, которого ранее совершили коррупционные правонарушения. К госзакупкам также не будут допущены потенциальные поставщики, имеющие просроченную задолженность по заработной плате", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, сокращены с 50 до 30% предельные объемы работ и услуг, передаваемые поставщиком субподрядчикам для выполнения работ либо оказания услуг.
Закон вводится в действие с 1 января 2025 года", - добавили в Акорде.
Также главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам закупок и исключения излишней законодательной регламентации".
Ранее президент подписал закон "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики о международных автомобильных перевозках".
01.07.2024, 20:58 37261
Ряд соглашений с Китаем ратифицировал Казахстан
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Ряд соглашение с Китайской Народной Республикой ратифицировала Республика Казахстан, сообщает Акорда.
В частности, главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута" и закон Республики Казахстан "О ратификации моглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, в том числе для контейнерных поездов сообщением Китай - Европа".
Также президент подписал закон "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики о международных автомобильных перевозках".
Напомним, грузоперевозки Казахстана с Китаем с начала года выросли на 12,4%.
01.07.2024, 18:05 46441
Разрушительный сель в Кыргызстане: Токаев выразил соболезнования Жапарову
Казахстан направил гуманитарную помощь на место стихийного бедствия
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Кыргызстана Садыру Жапарову в связи с трагической гибелью людей в результате схода селя в республике, сообщает Акорда.
Разделяя горечь невосполнимой утраты, от имени народа Казахстана и от себя лично прошу передать искренние соболезнования и слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в телеграмме.
Кроме того, сообщается, что Казахстан направил гуманитарную помощь на место стихийного бедствия и в случае необходимости готов оказать дальнейшее содействие Кыргызстану.
Напомним, в Кыргызстане в Ноокатском районе Ошской области сошел разрушительный сель. Также стало известно, что среди погибших в результате селя в Кыргызстане есть несовершеннолетние граждане Республики Казахстан.
01.07.2024, 17:01 51816
Саммит ШОС: в четырех городах Казахстана вводится "желтый" уровень террористической опасности
Фото: Антитеррористический центр РК
Рассказать друзьям
Астана. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В республиканском оперативном штабе по борьбе с терроризмом сообщили о введении правового режима антитеррористической операции и установлении умеренного "желтого" уровня террористической опасности в городах Астане, Алматы, Караганде и Кокшетау.
В период со 2 по 5 июля в Казахстане состоится ряд важных международных мероприятий, в числе которых Совет глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества и государственный визит председателя Китайской Народной Республики. В этой связи уполномоченными государственными органами, согласно общепринятой мировой практике, принимаются меры по обеспечению максимальной безопасности прибывающих иностранных делегаций, среди которых главы государств и руководители международных организаций", - пояснили в оперштабе.
В пресс-службе пояснили, что умеренный ("желтый") уровень предполагает проведение уполномоченными государственными органами комплекса организационных, административных и оперативных мероприятий, в частности:
- введение ограничений на передвижение транспортных средств и пешеходов на отдельных территориях;
- усиление патрулей с привлечением специалистов кинологической службы на улицах, площадях, стадионах, в скверах, парках, на магистральных железнодорожных сетях, железнодорожных вокзалах, автовокзалах, в аэропортах, на объектах метрополитена, в местах проведения публичных и массовых мероприятий;
- проведение проверок, обследований объектов, уязвимых в террористическом отношении, и мест массового скопления людей, основных маршрутов передвижения участников публичных и массовых мероприятий для выявления и обезвреживания взрывных устройств;
- усиление режимных мер в ходе проведения досмотровых мероприятий в аэропортах, на объектах метрополитена, железнодорожных вокзалах и автовокзалах с использованием специальных технических средств.
Также отмечается, что на отдельных участках города Астаны пройдут мероприятия по поддержанию правопорядка и общественной безопасности в правовом режиме антитеррористической операции.
Правовой режим устанавливается с 00.01 2 июля до 23.59 4 июля на территории объектов проведения саммита ШОС и маршрутах следования охраняемых лиц.
В случае прибытия охраняемых лиц на территорию Акмолинской, Карагандинской областей и города Алматы правовой режим антитеррористической операции будет установлен на период и в местах их пребывания в указанных регионах", - отметили в пресс-службе.
В зонах проведения антитеррористической операции будут применяться меры по ограничению передвижения физических лиц и автотранспорта в период пребывания охраняемых лиц.
На участках специальной трассы следования охраняемых лиц будет отменено движение городского пассажирского транспорта. Об изменении соответствующих маршрутов сообщит акимат Астаны.
01.07.2024, 14:47 57226
Студентам, магистрантам и докторантам с 1 сентября повысят стипендии
Рассказать друзьям
Астана. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Олжас Бектенов подписал постановление, предусматривающее повышение стипендий для студентов колледжей и вузов с 1 сентября 2024 года.
Для студентов колледжей стипендия повысится на 50% и составит по рабочим профессиям - 43 574 тенге, для специалистов среднего звена - 41 896 тенге.
Увеличение стипендии студентов бакалавриата составит 20%, до 47 135 тенге, а обучающихся на педагогических и медицинских направлениях - до 75 600 тенге.
Обучающимся в интернатуре стипендия будет выплачиваться в размере 85 376 тенге, а в резидентуре - 123 122 тенге.
Магистрантам и докторантам стипендию увеличат на 15%: 107 061 тенге и 240 000 тенге соответственно.
1 сентября 2025 года также будет повышена стипендия студентам бакалавриата на 20%, магистрантам и докторантам - на 15%.
К 2025 году стипендия студентов вузов и колледжей будет повышена в два раза, магистрантам и докторантам - в 1,75 раза", - сообщается на сайте правительства.
01.07.2024, 14:16 58516
В Алматы хотят поднять цены на проезд
Тариф на общественный транспорт планируют повысить на 20 тенге
Рассказать друзьям
Алматы. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы рассматривают возможность повышения стоимости за проезд в общественном транспорте на 20 тенге. Соответствующий проект постановления акимата города опубликован на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения.
В управлении городской мобильности отметили, что тариф в 80 тенге не менялся с 2011 года и только в прошлом году был увеличен на 20 тенге. В настоящее время в Алматы стоимость тарифа на общественном транспорте установлена в размере 100 тенге при оплате безналичным способом и 200 тенге при оплате наличными.
В текущем году средний тариф за проезд на общественном транспорте составляет 310 тенге, а на некоторых маршрутах достигает 400 тенге. В этой связи ежегодно растет размер субсидий, выплачиваемых перевозчикам. Если в 2023 году было выделено 68,7 млрд тенге, в 2024 году прогнозная сумма субсидий выросла до 97,3 млрд тенге. Таким образом, при нынешнем тарифе размер субсидирования будет все время увеличиваться, что может стать непомерным для местного бюджета", - сообщили в управлении.
Там отметили, что действующий тариф не покрывает затраты перевозчиков на закуп, обновление и своевременное обслуживание автобусов, а также на повышение заработной платы водителей.
В целях частичного снижения нагрузки на перевозчиков и местный бюджет подготовлен проект постановления акимата города об установлении тарифа на регулярные автомобильные перевозки пассажиров и багажа в городских сообщениях. Проект предусматривает поднятие тарифа за проезд до 120 тенге. Соответственно, для льготных категорий граждан стоимость проезда составит 50% от тарифа", - говорится в сообщении управления.
Тариф планируется сделать единым для всех видов транспорта. Оплата будет только безналичной, чтобы не отвлекать водителя во время движения.
Ранее казахстанские сенаторы одобрили законопроект, снижающий требования к водителям автобусов.
01.07.2024, 12:47 61226
Государству вернули 312 млрд тенге незаконных активов
Рассказать друзьям
Астана. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Государству вернули 312 млрд тенге незаконных активов, в том числе из-за рубежа - 63 млрд тенге. Изъяли 513 тыс. га земель олигополий на 50 млрд тенге, сообщил генеральный прокурор Берик Асылов на расширенном заседании коллегии по итогам работы за первое полугодие 2024 года.
Он также рассказал о криминогенной ситуации в стране. По словам Асылова, преступность снизилась на 8%.
Пресечено необоснованное вовлечение в уголовную орбиту свыше 800 граждан. Более чем в 3 раза снизились нарушения конституционных прав. По протестам и ходатайствам прокуроров улучшено положение 34 осужденных, 2 лица оправдано. Освобождено 708 незаконно задержанных лиц", - рассказал генпрокурор.
Продолжена работа по укреплению международного сотрудничества. В текущем году подписаны международные договоры с Кипром о передаче осужденных и Катаром об оказании правовой помощи и выдаче. Они проходят ратификацию в парламенте. Из других стран экстрадировано 13 разыскиваемых лиц, скрывавшихся за рубежом.
Особое внимание было уделено обеспечению законности при ликвидации последствий паводков, взят на контроль ход строительства жилья пострадавшим от их последствий.
В сфере трудовых отношений восстановлены права 87 тысяч лиц, взыскана задолженность по заработной плате на 202 млн тенге перед 3 тыс. работниками.
По инвестициям прокуроры сопровождают 770 инвестпроектов на 32 трлн тенге. Оказана помощь 350 инвесторам. Их вклад в экономику составил 6,4 трлн тенге. Через "прокурорский фильтр" прошло 2300 материалов госорганов (о назначении проверок, о возбуждении адмпроизводств). По результатам рассмотрения отказано в согласовании: 31 - по ограничениям, 71 - по назначению проверок, 170 - по возбуждению административных производств. На сегодня восстановлены права 44 тысяч бизнесменов. Отменены свыше шести тысяч запретительных и ограничительных мер госорганов (из них подавляющее большинство по линии госдоходов - 6050)", - проинформировал Асылов.
На заседании генпрокурор обозначил основные задачи и дал конкретные поручения на предстоящий период.
Напомним, 12 июля прошлого года президент Токаев подписал закон о возврате незаконно приобретенных активов. В октябре комитет по возврату активов приступил к работе.
01.07.2024, 11:06 46786
Порядка 8,5 млрд тенге направят на повышение зарплаты работникам лесных и природоохранных учреждений
Всего доплатой будут охвачены порядка 3,3 тыс. работников
Рассказать друзьям
Астана. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 июля текущего года работники лесных и природоохранных учреждений страны начнут получать надбавки к должностному окладу. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РК Олжас Бектенов.
Порядка 8,5 млрд тенге предусмотрено в бюджете для повышения зарплаты работникам лесных и природоохранных учреждений, сообщили в правительстве.
В частности, с целью улучшения системы, условий и размеров оплаты труда работников лесных и природоохранных организаций внесены изменения в постановление правительства РК "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий".
Согласно документу до 100% надбавку к должностному окладу получат работники лесных пожарных станций, лесных учреждений, природоохранных и лесоустроительной организаций. Среди них лесные пожарные, водители пожарных машин, трактористы-машинисты, радиооператоры, слесари по ремонту пожарных машин, оборудования и аппаратуры, наблюдатели пожарно-наблюдательной вышки.
Также повысят оклады 113 десантников-пожарных авиационной охраны.
На реализацию постановления предусмотрены финансовые затраты из республиканского бюджета на 2024-2027 годы в размере 8 480,1 млн тенге.
Всего доплатой будут охвачены порядка 3,3 тыс. работников.
Финансирование доплаты 1619 работникам лесных пожарных станций учреждений лесного хозяйства местных исполнительных органов планируется за счет средств местного бюджета.
Напомним, в июле 2023 года в рамках реализации поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева была установлена 100-процентная надбавка к должностным окладам работников лесных структур за работу, связанную с риском для жизни и здоровья.
Читаемое
02.07.2024, 08:44Какие улицы будут перекрыты в Астане в дни саммита ШОС 02.07.2024, 09:116361В Киеве скончался казахстанский журналист Айдос Садыков 02.07.2024, 10:414346Режим чрезвычайной ситуации техногенного характера объявлен в Экибастузе 02.07.2024, 10:003926В Актау инкассатор похитил деньги и покончил с собой: полиция расследует уголовное дело 02.07.2024, 11:001551Казахстан и Китай заключили соглашения о сотрудничестве на $629 млн 27.06.2024, 10:29193381Парень погиб при перестрелке в Конаеве 27.06.2024, 11:23191846В Казахстане с начала года выявили 6 фактов торговли детьми 27.06.2024, 13:00188721В МВД рассказали подробности самоубийства девушки в парке Горького 27.06.2024, 09:07176841Четверых подозреваемых в пропаганде терроризма задержали в Туркестанской области 27.06.2024, 19:59174031Как в Казахстане будут наказывать госслужащих за нарушение запрета на азартные игры 10.06.2024, 09:13266596Пять человек погибли в результате страшного ДТП в Алматинской области 22.06.2024, 18:44259411По факту отключения воды в Павлодаре проведут расследование 08.06.2024, 11:51255896Тело пропавшего мальчика нашли в Актюбинской области 05.06.2024, 11:48255051Защитную дамбу близ Атырау размыло паводками 09.06.2024, 16:23251391Пять человек погибли в ДТП в Карагандинской области
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Алматы проводится реконструкция озера Сайран, которая вызывает недовольство среди горожан. Жители мегаполиса опасаются, что уникальной природной зеленой зоне Сайрана будет нанесен колоссальный экологический ущерб. Как Вы относитесь к реконструкции?