Какие налоги сократят с введением нового Налогового кодекса

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Астана. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с введением нового Налогового кодекса более чем на 20% сократится количество налогов и платежей, сообщил на пресс-конференции в СЦК вице-министр национальной экономики РК Азамат Амрин.





По словам Амрина, в новой редакции Налогового кодекса предлагается перенести единый земельный налог в индивидуальный подоходный налог. При этом сам льготный режим для крестьян и фермеров сохраняется.





Из 11 плат 3 предлагается к исключению. Это платы за использование особо охраняемых природных территорий, за размещение наружной рекламы и за пользование лицензиями на занятие отдельными видами деятельности", - пояснил спикер.





Также предлагается объединить 3 платы: за пользование водными ресурсами поверхностных источников, за лесные пользования и за пользование животным миром. Будет одна плата - за использование природных ресурсов.





В целом, по словам вице-министра, количество ставок плат будет сокращено на 77. Кроме того, предлагается сократить 6 видов сборов. По ним будут исключены 34 вида ставок. Также исключаются 5 видов госпошлины, ставки по ним будут сокращены на 51.





Одной из новелл нового Налогового кодекса станет освобождение от ИПН пенсионных выплат из ЕНПФ.





Также будет снижена сумма налога для автомобилей старше 10 лет на 30%, старше 20 лет - на 50%", - отметил Азамат Амрин.





Наряду с этим предлагаются повышенные ставки налога на имущество по объектам недвижимости совокупной стоимостью свыше 450 млн тенге; дополнительное обложение акцизом легковых авто таможенной стоимостью свыше 75 млн тенге.





Для упрощения уплаты платежей из фонда оплаты труда облагаемая база и порядок уплаты будут унифицированы.





При этом норму по уплате единого платежа для микро- и малого бизнеса сохраняем", - уточнил спикер.





Кроме того, для производителей продукции высокого передела предлагается установить пониженную налоговую ставку в размере 10%.





По словам Амрина, базовая ставка в 20% сохраняется, повышенная ставка в размере 25% будет установлена для банковского сектора и игорного бизнеса.





Если банки кредитуют реальный сектор экономики, то по таким доходам будет применяться базовая ставка в 20%. Ставка на уровне 10% предлагается для производства продукции высокого передела, а также для финансового лизинга и социальной сферы. Ставка на уровне 3% будет сохранена для сельхозтоваропроизводителей", - пояснил он.





Кроме того, стимулы по НДС будут предоставлены для переработчиков сырья. По импорту сырья и материалов, перерабатываемых в Казахстане, предлагается отсрочка по НДС на срок до 1 года.





В качестве дополнительных стимулов для инвестиций в науку предлагаются "супервычеты" по расходам на финансирование научных разработок в размере 300%", - добавил Амрин.



