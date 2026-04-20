Популярное у алматинцев озеро с лотосами может пострадать из-за строительства новой дороги

Фото: из личного архива Виктории

Алматы. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Уникальный водоем с лотосами на Первомайских прудах засыпали грунтом и строительным мусором из-за строительства новой дороги от улицы Тлендиева до БАКАД, сообщает BES.media





Об экологической катастрофе, которая грозит уникальному озеру, рассказала одна из местных жительниц, которая назвалась Викторией.





Тут у нас происходит немножко беспредел. Лотосы растут только на этом озере. И сейчас именно эту зону засыпают грунтом, строительным мусором и разравнивают тяжелой техникой", - рассказала женщина.





По ее словам, растение внесено в список реликтовых и находится под охраной государства, а часть дороги проходит именно там, где растут лотосы.





Дорогу строят уже около двух лет, и ранее власти обещали, что растения не пострадают. Особое беспокойство Виктории вызывает то, что песком засыпали одну из сторон дамбы.





Это грозит тем, что озеро пересохнет и его будет неоткуда наполнять. Тогда катастрофа будет полная", - считает она.





По ее мнению, озеро можно было обогнуть и засыпать дамбу с другой стороны.





А потом, когда дорога будет готова, поставить защитный щит, как это принято в цивилизованных странах", - говорит Виктория.





Она также рассказала, что в озере довольно разнообразная флора и фауна. Здесь обитают ондатры, цапли, выдры, утки, фазаны и бакланы, однажды там даже видели лебедя. Кроме того, с середины июня и до сентября, в период цветения лотоса, озеро посещают туристы. Люди приезжают на фотосессии и снимают здесь видеоролики.





Но сейчас озеро засыпают грунтом, пирс начал рассыпаться, трава и камыши вокруг него не скошены, а территория вокруг завалена мусором, который на несанкционированную свалку выгружают грузовиками.





Запах какой - ужас, и это еще жара не началась. А что будет в июле? У нас же люди такие: если видят мусор, то еще и свой подвезут", - возмущается женщина.





В акимате Алматинской области источнику сообщили, что строительные работы пока полностью не завершены. Заказчиком проекта выступает управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области.





Корреспондент BES.media попытался выяснить, согласовывались ли работы с экологическими службами и проводилась ли оценка их воздействия на окружающую среду. Однако в ходе подготовки материала редакцию постоянно перенаправляли из одного ведомства в другое. Сначала редакция обратилась в управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области, затем - в управление водных ресурсов и ирригации, после чего нас перенаправили в Балхаш-Алакольскую бассейновую инспекцию. Там один из заместителей сообщил, что находится в командировке и не в курсе ситуации, а другой не вышел на связь. После этого в госструктуры были отправлены соответствующие запросы", - пишет сайт.





Ранее резонанс в соцсетях вызвала новость о том, что в Алматинском ботаническом саду вырубят историческую аллею туй, высаженную в 1965 году. По словам сотрудников Ботсада, деревья поражены вредителем и находятся в критическом состоянии.





В СМИ периодически появляются сообщения о незаконной вырубке или варварской обрезке деревьев в городе. В частности, в центре Алматы забетонировали деревья. В январе прошлого стало известно, что в Алматы незаконно вырубили полувековые дубы. Тогда было возбуждено уголовное дело. Также прошлым летом в городе неизвестные срубили и повредили деревья вдоль Малой Алматинки.





Весной 2024 года алматинцы заявили о варварской обрезке деревьев в Центральном парке отдыха. Экологическое общество Алматы и горожане потребовали от акимата остановить обрезку, уродующую деревья. По словам неравнодушных горожан, проводимые работы в парке превращают здоровые деревья "в высокие уродливые больные столбы-обрубки".





Этой весной обрезка зеленых веток деревьев вновь вызвала возмущение общественности. Как сообщили в Экологическом обществе, обрезка идет по всему городу, но в лидерах, как всегда, Ауэзовский и Алмалинский районы. Общественники заявили, что обрезка здоровых ветвей и крон приводит к гибели насаждений.





Осенью экоактивисты Алматы обвинили акимат в уничтожении зеленой зоны на улице Момышулы.





Также широкий общественный резонанс вызвало благоустройство рощи Баума, в рамках которой планируют удалить порядка двух тысяч деревьев. По мнению общественников, работы в роще наносят непоправимый ущерб уникальной природной среде. Искусственные дорожки, бетонные площадки препятствуют естественному перемещению и просачиванию влаги, что ведет к гибели леса и всей экосистемы рощи.



