Соглашение о сотрудничестве в сфере метеоуслуг пописали страны ЕАЭС

Стамбул. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан выступает за решение конфликтов только мирным, дипломатическим путем и готов предоставить площадку для переговоров, заявил глава МИД Ермек Кошербаев на неформальном заседании Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств.





Встреча прошла на полях 5-го Анталийского дипломатического форума. В ходе заседания стороны обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки, включая усилия по деэскалации ситуации на Ближнем Востоке. Министры обменялись мнениями по дальнейшему развитию обстановки в регионе и возможным путям ее стабилизации.





Кошербаев заявил, что Казахстан выступает за решение конфликтов только мирным, дипломатическим путем и готов предоставить площадку для переговоров. Он отметил, что неформальный саммит ОТГ в Туркестане в мае 2026 года должен усилить роль организации и углубить сотрудничество между странами-участницами. Также стороны обсудили дальнейшее развитие институтов ОТГ.





Кроме того, глава МИД провел на полях форума двусторонние встречи с главами МИД Люксембурга, Боливии, Литвы, Гвинеи-Бисау и со спецпредставителем ЕС по правам человека, на которых обсуждались вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества.