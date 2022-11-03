Поправки в закон о пенсионном обеспечении сотрудников ЕЭК и суда ЕЭС подписал Токаев

Астана. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон Республики Казахстан "О ратификации протокола о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части пенсионного обеспечения должностных лиц и сотрудников Евразийской экономической комиссии и Суда Евразийского экономического союза, являющихся гражданами Российской Федерации", сообщает - Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон Республики Казахстан "О ратификации протокола о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части пенсионного обеспечения должностных лиц и сотрудников Евразийской экономической комиссии и Суда Евразийского экономического союза, являющихся гражданами Российской Федерации", сообщает Акорда

Напомним, инициатором данных изменений выступила российская сторона. Ею было предложено изменить срок выслуги лет, необходимый для получения пенсии.





В настоящее время бывшим сотрудникам специализированных органов (Федеральная таможенная служба России, МВД России, ФСБ России и др.), имеющим специальные звания, периоды работы в ЕЭК и суде Союза при определении права на пенсию за выслугу лет не засчитываются.





Вступление в силу протокола обеспечивает указанным лицам реализацию и защиту пенсионных прав, приобретенных ими при осуществлении трудовой деятельности в Евразийской экономической комиссии и суде Евразийского экономического союза, наряду с другими категориями граждан, располагающими правом на пенсию за выслугу лет в Российской Федерации.





При этом вопрос касается только пенсионного обеспечения за выслугу лет граждан Российской Федерации по нормам российского законодательства.