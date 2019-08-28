Поручения Елбасы на заседании политсовета партии Nur Otan обсудили в Актау

Актау. 27 августа. Kazakhstan Today - В Актау состоялось заседание политсовета областного филиала партии "Nur Otan", передает Kazakhstan Today.





В заседании принимали участие председатель партии "Nur Otan" в Мангистауской области и по совместительству глава региона - Серикбай Трумов, а также члены политсовета, ветераны партии, депутаты маслихатов всех уровней. Первым вопросом на повестке дня стояли поручения Елбасы, председателя партии "Nur Otan" Нурсултана Назарбаева, которые он озвучил на расширенном заседании политсовета.

Аким области Серикбай Трумов высказался по поводу одного из основных пунктов программы партии "Nur Otan". Он подчеркнул необходимость повышения прозрачности, активности, усиления партийного контроля, разъяснения государственных программ, повышения культуры и образования людей. Как отметил глава региона, партия должна опираться на принципы прозрачности, подотчетности и контроля, а филиал партии должен активизировать свою работу в соответствии с указаниями президента. Кроме того, глава региона призвал депутатов маслихатов и общественных деятелей к совместной работе для развития региона.

Также на политсовете выступил первый заместитель председателя филиала партии "Nur Otan" Елубай Абилов. "Мы знаем, что на данный момент одной из основных обязанностей партии является налаживание открытых отношений с населением и обеспечение обратной связи. На общественных приёмах ведутся беседы с гражданами до тех пор, пока их проблема не остаётся решённой. Ключевым вопросом сегодня является усиление работы депутатских фракций на местах. Вместе с тем сейчас приостановлено строительство онкологического диспансера, создание которого длится на протяжении долгого времени. Этот объект взят под контроль партии в рамках проекта "Кутты мекен". Планируется, что ответственные организации сдадут диспансер в апреле 2020 года", - сказал он.

Наряду с этим было отмечено, как сказал Елбасы, что "в данный момент в сфере медиа увеличилось количество источников информации, которые распространяют данные, не соответствующие действительности. Местные, простые вопросы поднимаются до республиканского уровня. В общественном сознании есть мошенничество. Партия "Nur Otan" должна кардинально пересмотреть свою информационную стратегию. Средства массовой информации партии должны стать объективными и оперативными источниками информации и пользоваться доверием народа".

Вторым пунктом на повестке дня встал вопрос реализации программы "Казакстан-2021: Бірлік. Турактылык. Жасампаздык". С отчётом на эту тему выступила исполняющая обязанности руководителя управления экономики и бюджетного планирования Мангистауской области Светлана Нарешова.





По итогам семи месяцев текущего года, в области индекс физического объема отрасли составил 98,6%. Общий объем добычи полезных ископаемых в промышленном производстве составляет 90% при объеме 1,5 трлн тенге, или 98,4% от индекса физического объема, в том числе 99,3% добычи нефти. Инвестиции в экономику области составили 243 млрд тенге, или 78%.





С начала года введено в эксплуатацию 22 детских сада на 1628 мест. Все эти детские сады были построены за счёт частных инвестиций. В настоящее время охват детей в возрасте от 3 до 6 лет детскими садами составляет 97%. Ожидается, что этот показатель достигнет 100% к концу года.





В сфере среднего образования проводится систематическая работа по предотвращению трехсменного обучения. В этом году строятся 5 школ на 3100 мест. В их числе дополнительные здания на 320 мест, строительство которых закончится до конца текущего года, в сёлах Атамекен и Баскудук. Оставшиеся 3 новые школы будут сданы в эксплуатацию в следующем учебном году. Также в данный момент специалистами проектно-сметная документация для 21 школы на 14 124 места разрабатывается с учетом естественного прироста. Все учебные заведения области уже оснащены системой видеонаблюдения.





Кроме того, как отметила Светлана Нарешова, в порту Курык введен в эксплуатацию паромный комплекс для развития транспортной инфраструктуры. С момента запуска объекта общая мощность компании составляет 3 млн тонн груза.

Также во время политсовета со своими предложениями выступили член областного маслихата Аббат Урисбаев и общественный деятель Аят Сугирбай.

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