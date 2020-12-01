Нур-Султан. 30 ноября. Kazakhstan Today - Порядка 13 млрд тенге в год тратит Казахстан на защиту своих прав и интересов за рубежом. Об этом рассказал министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев,

По словам Марата Бекетаева, информация по каждому отдельному делу не раскрывается, поскольку в соглашениях с консультантами эта информация определена как конфиденциальная.

И это не только в Казахстане, это во всех странах. И не только государство, но и крупные компании, банки, когда тратят деньги на юристов, они эту информацию не раскрывают", - пояснил он.

Однако существуют лимиты.

Эффективной считается деятельность, когда на юристов тратится не более 10% от суммы иска. К примеру, я говорю о гипотетическом иске на сумму условно 100 млн долларов США. Вот если затраты на юристов будут превышать 10 млн долларов США, то мы уже говорим о не совсем эффективных затратах. Если эти затраты составили менее, чем 10%, тогда мы говорим об эффективной работе по защите интересов в том или ином процессе", - разъяснил министр.

По его словам, Минюст в установленных лимитах удерживается, эта деятельность контролируется Счетным комитетом, Комитетом финконтроля Минфина, и ведомство ежегодно регулярно проходим соответствующий контроль.

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