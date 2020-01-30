Порядка 40 млрд планируется направить на спутник KazSat-2R

Нур-Султан. 29 января. Kazakhstan Today - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев рассказал журналистам, сколько средств планируется направить на спутник KazSat-2R, к созданию которого Казахстан приступил в 2020 году, передает Kazakhstan Today.

"Речь идет о технико-экономическом обосновании (ТЭО), о порядка 40 миллиардов тенге. Это те затраты, которые направляются непосредственно на спутник. Еще есть другие расходы, связанные с наземными системами, необходимыми для нормальной устойчивой работы спутника", - сказал Жумагалиев.

По его информации, на сегодняшний день завершены все документарные работы. Проводится работа по ТЭО, после чего будут проходить конкурсные процедуры и определится подрядчик.

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