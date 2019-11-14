Нур-Султан. 13 ноября. Kazakhstan Today - Проектирование и производство собственных спутников планирует начать Казахстан в 2020 году, передает Kazakhstan Today.

Сегодня в Казахстане функционируют два телекоммуникационных спутника. Мы нацелены на дальнейшее развитие наших возможностей в этой сфере. Буквально вчера завершилось строительство сборочно-испытательного комплекса, а значит в 2020 году, мы планируем выйти на новый уровень и начать проектирование и производство собственных спутников. Это начало большого пути Казахстана как полноправного участника мирового космического сообщества", - сказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев в ходе форума "Дни космоса в Казахстане: Байконур - колыбель мировой космонавтики".

Форум проходит в Нур-Султане в седьмой раз и собрал на своей площадке более 650 экспертов космической отрасли из 25 стран мира. На пленарной части Форума с участием премьер-министра РК Аскара Мамина речь шла о достижениях и перспективах космической системы Казахстана.

Одной из главных новостей космической отрасли Казахстана стало подписание акта о завершении строительства сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов.

Жумагалиев поблагодарил присутствующих на Форуме стратегических партнеров Казахстана, среди которых руководство ГК "Роскосмос", Airbus, Азиатско-Тихоокеанской организации космического сотрудничества, OneWeb, Euroconsult и выразил готовность к дальнейшей реализации совместных проектов.

Как отметили в пресс-службе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, международный форум "Дни космоса в Казахстане: Байконур - колыбель мировой космонавтики" проходит в Нур-Султане 12 и 13 ноября. Обсуждаются три основных направления: "Развитие космодрома Байконур", "Технологии ДЗЗ из космоса и спутниковой навигации", "Будущее спутниковой связи".

В форуме принимают участие стратегические партнеры министерства - Роскосмос, Airbus Defence and Space, отечественные и зарубежные организации, в том числе: ФГУП "ГКНПЦ имени М.В. Хруничева", АО "ИСС имени М.Ф. Решетнева", "Транстелеком", OneWeb, SES, Leica Geosystems, SatrecInitiative, Eutelsat, Космическое агентство ОАЭ , Государственное космическое агентство Украины, Японское агентство аэрокосмических исследований, компания THALES ALENIA SPACE и многие другие.

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