Производство собственных спутников планирует начать Казахстан в 2020 году

Сегодня в Казахстане функционируют два телекоммуникационных спутника. Мы нацелены на дальнейшее развитие наших возможностей в этой сфере. Буквально вчера завершилось строительство сборочно-испытательного комплекса, а значит в 2020 году, мы планируем выйти на новый уровень и начать проектирование и производство собственных спутников. Это начало большого пути Казахстана как полноправного участника мирового космического сообщества", - сказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев в ходе форума "Дни космоса в Казахстане: Байконур - колыбель мировой космонавтики".
Форум проходит в Нур-Султане в седьмой раз и собрал на своей площадке более 650 экспертов космической отрасли из 25 стран мира. На пленарной части Форума с участием премьер-министра РК Аскара Мамина речь шла о достижениях и перспективах космической системы Казахстана.
Одной из главных новостей космической отрасли Казахстана стало подписание акта о завершении строительства сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов.
Жумагалиев поблагодарил присутствующих на Форуме стратегических партнеров Казахстана, среди которых руководство ГК "Роскосмос", Airbus, Азиатско-Тихоокеанской организации космического сотрудничества, OneWeb, Euroconsult и выразил готовность к дальнейшей реализации совместных проектов.
Как отметили в пресс-службе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, международный форум "Дни космоса в Казахстане: Байконур - колыбель мировой космонавтики" проходит в Нур-Султане 12 и 13 ноября. Обсуждаются три основных направления: "Развитие космодрома Байконур", "Технологии ДЗЗ из космоса и спутниковой навигации", "Будущее спутниковой связи".
В форуме принимают участие стратегические партнеры министерства - Роскосмос, Airbus Defence and Space, отечественные и зарубежные организации, в том числе: ФГУП "ГКНПЦ имени М.В. Хруничева", АО "ИСС имени М.Ф. Решетнева", "Транстелеком", OneWeb, SES, Leica Geosystems, SatrecInitiative, Eutelsat, Космическое агентство ОАЭ, Государственное космическое агентство Украины, Японское агентство аэрокосмических исследований, компания THALES ALENIA SPACE и многие другие.
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