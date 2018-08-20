Посещаемость заведений в центре Алматы выросла на 40% после реконструкции улиц

Алматы. 20 августа. Kazakhstan Today - Как повлияла реконструкция исторического центра города на развитие малого и среднего бизнеса, рассказали алматинские предприниматели. По итогам семи месяцев в Алматы зафиксирован 6%-ный рост налоговых поступлений в бюджет от субъектов малого и среднего бизнеса на 37 млрд тенге. При этом доля от общего объема уже превысила 60%, составив 661,2 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

Как показывает мировой опыт, трансформация городских пространств, в том числе пешеходных зон, приводит к увеличению трафика в среднем на 30%, а оборот магазинов на них на 17%. Если до реконструкции Панфилова и Жибек жолы средний ежемесячный оборот бизнеса составлял порядка 25 млн тенге, то уже после модернизации улиц цифра увеличилась до 37 млн тенге, а посещаемость заведений выросла на 40%, сообщила пресс-служба акима города.

К примеру, если еще на автомобильной Панфилова функционировало 18 объектов бизнеса, то уже после трансформации в пешеходную улицу эта цифра выросла до 30. На Арбате этот показатель также вырос практически в два раза. То есть меньше чем за год только на двух улицах количество объектов торговли и общественного питания выросло с 26 до 43.

О том, как повлияла реконструкция Алматы на качество бизнеса, рассказал и генеральный директор компании "Меломан" Вадим Голенко.

"Наш магазин работает на углу Гоголя - Панфилова еще с 2001 года. За эти годы люди сначала уходили в стрит-ритейлы, затем в торговые центры, а сегодня и вовсе в супермоллы. И здесь у нас произошла такая история, которая идет вразрез со всей этой статистикой. После реконструкции у нас начался небывалый рост продаж книг. У нас есть много магазинов по стране, которые находятся в стрит ритейле, но то, что сейчас сделали с Панфилова, не сравнить ни с каким-либо другим городом в Казахстане", - отметил Голенко.

По его словам, почитать книгу на лавочке обновленной Панфилова абсолютно соответствует тому, что люди видят за рубежом.

"Сегодня прогулка по Панфилова - это уже культурно-эстетическое событие и формат книг прекрасно вписывается в этот облик. Более того, можно сказать, что Панфилова стала элементом туристического притяжения. У нас даже увеличилась продажа литературы на английском языке. Это говорит о том, что стали появляться иностранные гости. По себе знаю, когда ремонтировали улицу Панфилова, у нас упали продажи, но мы понимали, что это временно. То направление, которое выбрали городские власти, приносит реальные и ощутимые результаты. В данном случае - благодарные отклики покупателей нашего магазина", - добавил он.

В акимате напомнили, что в этом году в Алматы продолжается реконструкция исторического центра города. Если в прошлом году модернизировали улицу Панфилова, Жибек жолы, Гоголя, Кабанбай батыра, Толебаева, Байсеитовой и площадь "Астана", то в этом году ремонтом охвачены проспекты Абая, Аблай хана, Достык, Назарбаева, Желтоксан, привокзальная территория "Алматы 2" и площадь перед Дворцом Республики.

За последние три года построено и отремонтировано 524 улицы и более 800 километров инженерных сетей. Из 3787 алматинских дворов капитальным ремонтом охватили почти 1400 дворов.

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