Посетители нового цифрового ЦОНа в Астане могут получить госуслуги самостоятельно

Астана. 12 января. Kazakhstan Today - Сегодня в Астане официально открыли миграционный и цифровой ЦОНы, передает Kazakhstan Today.

Цифровой ЦОН расположен по улице Сауран, 7. В его открытии приняли участие заместитель премьер-министра РК Аскар Жумагалиев, министр информации и коммуникаций Даурен Абаев, председатель Комитета миграционной службы Мурат Кабденов и начальник ДВД Астаны Марат Кожаев, сообщили в пресс-службе АО "Правительство для граждан".

В тестовом режиме учреждение работает с декабря прошлого года. Получение госуслуг здесь полностью автоматизировано и проходит без участия операторов. На каждом компьютере установлен интеллектуальный помощник, который выполняет роль айти-консультанта при самостоятельном получении госуслуг.

В пресс-службе пояснили, что это новый формат предоставления госуслуг, в котором посетители самостоятельно подают электронные заявки с помощью пунктов общественного доступа, секторов самообслуживания "Connection point" и планшетов в специальных стенд-павильонах.

Кроме этого, с 20 декабря для повышения цифровой грамотности граждан работает класс обучения. Работники фронт-офиса проводят обучение бесплатно, каждый час, с 9.00 до 20.00. Шесть дней в неделю желающие могут повысить навыки пользования порталом электронного правительства и самостоятельного получения госуслуг.

В этот же день состоялось официальное открытие миграционного ЦОНа, который находится по улице Иманова, 31 и работает в пилотном режиме с декабря 2017 года. Здесь госуслуги получают иностранные граждане. Услуги оказывают операторы "Правительства для граждан" вместе с сотрудниками миграционной полиции.

Миграционный ЦОН принимает услугополучателей с 9.00 до 18.30 вечера, без перерыва на обед. Здесь можно сразу пройти медицинский осмотр, дактилоскопию, оформить страховой полис, а также получить ИИН. Теперь вместо пяти рабочих дней получить разрешение для работы в Астане иностранцы могут за час.

По данным "Правительства для граждан", в 2017 году по Казахстану государственной услугой "Выдача и продление разрешений трудовым иммигрантам" воспользовались более 446 тыс. иностранцев.

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