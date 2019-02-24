Астана. 6 февраля. Kazakhstan Today - Послы пяти государств вручили верительные грамоты президенту Казахстана, передает Kazakhstan Today.

В ходе церемонии верительные грамоты главе государства вручили чрезвычайные и полномочные послы: Республики Таджикистан - Хайрулло Ибодзода, Японии - Тацухико Касаи, Чешской Республики - Рудольф Гикл, Республики Хорватия - Рефик Шабанович и Социалистической Республики Вьетнам - Нгуен Тхи Хонг Оань, сообщила пресс-служба Акорды.

Нурсултан Назарбаев поздравил всех послов с официальным началом дипломатической миссии в Казахстане. При этом он подчеркнул, что их служба начинается в период реализации важных реформ в нашей стране.

"Наша цель - это вхождение в 30-ку развитых стран мира. Будущее Казахстана в руках подрастающего поколения, в совершенстве владеющего современными технологиями. Поэтому нынешний год объявлен мной Годом молодежи", - сказал глава государства.

Нурсултан Назарбаев также отметил, что государством предпринимаются меры по обеспечению молодежи качественным образованием, работой и жильем.

Он также остановился на современных вызовах международной повестки дня.

Противостояние между ведущими ядерными державами беспокоит весь мир. В этой связи хочу особо отметить риск нарушения условий Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Государства, желающие мира, должны противостоять новому глобальному бедствию и принять меры по недопущению этого", - сказал президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев особо отметил результаты миротворческой деятельности Казахстана и указал на важность предпринимаемых шагов по нераспространению ядерного оружия в мире.

Обращаясь к послам, президент Казахстана подчеркнул необходимость укрепления и развития дружественных межгосударственных отношений.

"Мы придаем особое значение развитию традиционно взаимовыгодного и стратегического партнерства с Таджикистаном. Мы активно укрепляем сотрудничество Астаны и Душанбе в рамках таких организаций, как СНГ, ОДКБ, ШОС и другие. Пользуясь случаем, хочу пожелать Таджикистану успешного председательства в СВМДА и выражаю готовность к совместной работе в данном направлении", - сказал глава государства.

Нурсултан Назарбаев также остановился на результатах и дальнейших перспективах развития отношений между Казахстаном и Японией.

"В прошлом году на полях саммита АСЕМ я встречался с премьер-министром Синдзо Абэ. Мы договорились о дальнейшем укреплении отношений между двумя странами. В 2018 году взаимный товарооборот вырос на 30%. Мы заинтересованы в выходе японских компаний на казахстанский рынок и готовы создать необходимые условия", - сказал президент Казахстана.

Глава государства отметил, что визит президента Чехии Милоша Земана в рамках проведения международной выставки "ЭКСПО-2017" придал импульс развитию двусторонних связей.

"Установление взаимовыгодных экономических связей является важным для обеих стран. Полагаю, что нам необходимо задействовать потенциал межправительственной комиссии", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства также остановился на результатах сотрудничества между Казахстаном и Хорватией.

"За последние годы значительно укрепились наши связи с Республикой Хорватия. Мои отношения с президентами этой страны всегда были близкими. В прошлом году в Астане впервые было открыто посольство Хорватии", - сказал Нурсултан Назарбаев.

В ходе церемонии Глава государства также отметил эффективность отношений между Казахстаном и Вьетнамом.

"Сегодня Вьетнам является одним из ключевых партнеров Казахстана в Юго-Восточной Азии. Мы намерены и дальше продолжать работу по построению экономических и политических отношений на высоком уровне", - сказал Нурсултан Назарбаев.

В завершение президент Казахстана еще раз поздравил всех послов с началом ответственной миссии и пожелал им успехов в дипломатической деятельности.

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