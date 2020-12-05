Посол РК в Швеции избран верховным комиссаром ОБСЕ по делам нацменьшинств

Нур-Султан. 4 декабря. Kazakhstan Today - 4 декабря закончился длившийся на протяжении последних 6 месяцев институциональный кризис ОБСЕ. В июле были приостановлены мандаты всех 4 руководителей организации - генсекретаря, руководителя БДИПЧ, верховного комиссара по нацменьшинствам и представителя по свободе СМИ, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба МИД РК , по итогам длительного отборочного и согласительного процесса был достигнут консенсус, и на проходящем в онлайн-режиме СМИД ОБСЕ избраны новые руководители.

С самого начала выборного процесса на один из ключевых постов - верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств (ВКНМ ОБСЕ) - Казахстан выдвинул кандидатуру посла РК в Швеции Кайрата Абдрахманова.

Выдвижение Абдрахманова было позитивно воспринято странами-участницами ОБСЕ, что позволило нашей стране в открытом конкурсе с другими претендентами сформировать вокруг нашей кандидатуры широкий консенсус. Казахстанский дипломат имеет значительный дипломатический опыт работы на посту министра иностранных дел, постоянного представителя РК при ООН и при ОБСЕ", - говорится в сообщении МИДа.

В министерстве подчеркнули, что ранее представители стран к "Востоку от Вены", включая СНГ и Центральную Азию, никогда не были представлены в составе руководства ОБСЕ.

Безусловно, опыт Казахстана по поддержанию мира и согласия в полиэтническом и многоконфессиональном обществе способствовал выбору именно казахстанского кандидата", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.

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