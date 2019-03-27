Повышенную зарплату с 1 июня будут получать полтора миллиона человек разных профессий - Смаилов

Нур-Султан. 26 марта. Kazakhstan Today - На пресс-конференции в пресс-центре правительства РК первый заместитель премьер-министра – министр финансов Алихан Смаилов рассказал о ходе исполнения поручений президента по переносу повышения зарплаты низкооплачиваемым работникам бюджетной сферы с 1 июля на 1 июня, передает Kazakhstan Today.

Смаилов сообщил, что перенос сроков по повышению заработной платы низкооплачиваемым работникам бюджетной сферы потребует дополнительно 37,8 млрд тенге.

"На очередном съезде партии "Нур Отан" было дано поручение о повышении с 1 июля текущего года размера заработных плат низкооплачиваемым работникам бюджетной сферы в целом до 30% и низовым работникам государственных органов на районном, областном уровнях в среднем на 25%, и тогда мы соответствующий объем финансирования в размере 169,7 млрд тенге заложили в проекте республиканского бюджета на 2019 год. Этими средствами охватываются полтора миллиона человек. Недавно прозвучало поручение президента РК К. Токаева о том, что необходимо сдвинуть сроки повышения заработной платы с 1 июля на 1 июня, то есть на один месяц раньше, и в этой связи планируется направить 37,8 млрд тенге дополнительно на эти цели", - пояснил А. Смаилов.

По его словам, круг получателей остается таким же: это полтора миллиона человек разных профессий, имеющие низкие доходы.

Соответствующие предложения по изменению объемов расходов сейчас направлены на согласование главе государства, после чего они в ближайшие дни будут направлены в парламент", - уточнил министр финансов, сообщается на официальном портале премьер-министра РК.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства