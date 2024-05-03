Пожизненное лишение свободы за изготовление наркотиков могут ввести в Казахстане  

В новом законопроекте ужесточили ответственность изготовителям наркотиков, наказание для закладчиков пока осталось прежним

Фото: Polisia.kz

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Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах мажилиса парламента заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан Айдос Рысбаев прокомментировал законопроект по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.





Закладчикам ответственность остается. Просто мы увеличили ответственность именно изготовителям, тем, кто будет создавать наркооборот (сейчас закладчики получают такое же наказание, что и изготовители. - Прим. ред.). Это первое чтение, вопрос еще обсуждается", - сообщил замминистра.









По его словам, законопроект предполагает наказание в виде лишения свободы от 15 лет до пожизненного срока.





К депутатам обращаются родители тех лиц, которые сидят за закладку (с просьбой уменьшить срок. - Прим. ред.). Депутаты сказали, что снижать мы не будем. Но вопрос еще будет обсуждаться", - добавил Айдос Рысбаев.





Он отметил, что обсуждение законопроекта будет проходить с участием общественности, НПО, научного сообщества и родителей осужденных за закладывание наркотиков.





Замминистра внутренних дел спросили, блокируются ли веб-сайты с координатами для закладчиков.





Эта работа проводится. На данный момент свыше 1300 сайтов нами уже заблокировано. Работа ведется совместно с Минкультуры через кибернадзор", - ответил Айдос Рысбаев.



