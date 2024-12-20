Пожизненные сроки за наркопреступления и лицензирование детсадов: сенаторы приняли ряд новых законов

Все поправки одобрены сенаторами и направлены на подпись главе государства

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Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената одобрили поправки, касающиеся незаконного оборота наркотиков, образования и защиты прав ребенка, биржевой торговли и дипломатической службы, - Депутаты сената одобрили поправки, касающиеся незаконного оборота наркотиков, образования и защиты прав ребенка, биржевой торговли и дипломатической службы, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.





В частности, депутаты одобрили изменения и дополнения по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств.





Поправки вводят новое понятие "сильнодействующее вещество" (природного, синтетического и биосинтетического происхождения).





Также ужесточается наказание для организаторов наркобизнеса и изготовителей наркотиков - от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.





Смягчается наказание для "закладчиков". Чаще всего эти люди вовлекаются в преступления ввиду легкомыслия и не имеют никакого отношения к "наркобаронам".





Вводятся более строгие меры уголовной ответственности для должностных лиц, совершивших преступление с использованием служебного положения, также вплоть до пожизненного заключения.





Поправки по вопросам госнаград, образования и защиты прав ребенка





Совершенствуются механизмы защиты прав детей-сирот.

Устанавливается уведомительный порядок о начале или прекращении деятельности для организаций дополнительного образования.

Законодательно закрепляются формы онлайн-обучения и академической мобильности студентов.

С 1 января 2027 года вводится лицензировании детских садов.





Поправки, связанные с вопросами дипломатической службы





Совершенствуются механизмы защиты ветеранов дипломатической службы.

Вводится доплата за знание редких иностранных языков.

Уточняются вопросы поступления на дипломатическую службу.





Изменения и дополнения в законодательство о биржевой торговле





Определяются основные нормы регулирования в сфере деятельности товарных бирж.

Вводится лицензирование брокеров и клиринговых центров товарных бирж.

Также будет вестись список недобросовестных участников биржевых торгов.





Все поправки одобрены сенаторами и направлены на подпись главе государства.