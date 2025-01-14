Права более 54 тысяч работников защитили госинспекторы труда в 2024 году

Им стал Айбек Сыдыков

Фото: primeminister.kz

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Астана. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Республики Казахстан Айбек Сыдыков назначен на должность вице-министра культуры и информации, - Постановлением правительства Республики Казахстан Айбек Сыдыков назначен на должность вице-министра культуры и информации, сообщает пресс-служба правительства.





Айбек Сыдыков родился в 1983 году в городе Алматы. Окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби. Трудовую деятельность начал в 2006 году экскурсоводом в КГКП "Музей истории города Алматы". Работал директором КГКП "Объединение музеев города Алматы", руководителем музейного отдела, заместителем директора РГКП "Государственный музей "Центр сближения культур".





С 2022 года по настоящее время занимает должность заместителя директора РГКП "Национальный музей Республики Казахстан" Комитета культуры Министерства культуры и информации РК.



