Правила досмотра пассажиров и багажа изменятся в Казахстане

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Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании сСовета иностранных инвесторов в Астане рассказал о строительстве АЭС, улучшении инвестиционного климата в промышленности и АПК, а также о планах по увеличению добычи нефти.





Характеризуя ситуацию в энергетическом секторе, глава государства отметил, что инвестиции международных нефтяных компаний способствовали росту энергетической отрасли: за последние 30 лет добыча нефти увеличилась в три раза. Благодаря этому Казахстан вошел в пятерку стран с высокими темпами роста добычи нефти.





Говоря о будущем, мы ставим цель преодолеть порог в 100 млн тонн в год", - заявил президент.





Токаев также подчеркнул, что Казахстан обладает уникальной минерально-сырьевой базой, и рассказал о мерах по повышению эффективности и прозрачности процессов в сфере геологоразведки и добычи полезных ископаемых. По его словам, Казахстан за последние 6 лет привлек частные инвестиции в геологоразведку на сумму более 1 млрд долларов.





В настоящее время на территории страны порядка 1,6 млн квадратных км открыты для получения права недропользования на геологоразведку.





Недавно принятый Национальный инфраструктурный план до 2029 года открывает "окно возможностей" для местных производителей. Будет реализовано около 200 крупных инфраструктурных проектов, оцениваемых более чем в 86 млрд долларов. Правительство сформирует список товаров для локализации офтейк-контрактов. Для промышленного роста необходима высококвалифицированная рабочая сила. Поэтому я объявил 2025 год Годом рабочих профессий. Мы ищем инвесторов, готовых повысить качество технического и профессионального образования в Казахстане и развивать соответствующую инфраструктуру", - заявил президент.





Как было отмечено далее, ключевое значение для диверсификации экономики имеет также расширение нефтехимической промышленности.





В 2022 году мы запустили крупнейший в Центральной Азии завод по производству полипропилена мощностью 500 тысяч тонн в год. В настоящее время это предприятие покрывает почти 60 % внутреннего спроса и экспортирует продукцию в Европу, Турцию и Китай. В сентябре этого года начато строительство завода по производству полиэтилена мощностью 1,2 млн тонн в год. В проработке - ряд нефтехимических проектов стоимостью более 14 млрд долларов", - сообщил Касым-Жомарт Токаев.





Особое внимание в речи было уделено повышению инвестиционной привлекательности сектора "чистой энергетики". В частности, достигнуты конкретные договоренности о реализации в Казахстане 43 ГВт "зеленых" проектов с такими мировыми компаниям, как Total, Svevind, ACWA Power и Masdar. Кроме того, Казахстан имеет огромный потенциал для развития атомной энергетики.





Наша страна является крупнейшим в мире производителем урана. Как вам известно, недавно на национальном референдуме граждане поддержали строительство первой атомной электростанции, что послужит долгосрочной инвестицией в нашу энергетическую безопасность. В настоящее время мы рассматриваем возможность создания международного консорциума для реализации этого проекта", - сообщил президент Казахстана.





Следующей отраслью, заслуживающей внимания инвесторов, был назван агропромышленный сектор.





Развитие сельского хозяйства Казахстана - стратегический приоритет для обеспечения продовольственной безопасности в регионе Центральной Азии. Наша страна занимает шестое место в мире по площади сельскохозяйственных угодий, которые составляют более 200 млн га. За последние шесть лет отраслевой экспорт удвоился, превысив 5 млрд долларов. Поскольку мы стремимся превратить агропромышленный комплекс в высокотехнологичный сектор, будет реализовано более 100 проектов стоимостью 5 млрд долларов с участием иностранных инвесторов", - сказал глава государства.





В транспортно-логистическом секторе Казахстан нацелен на укрепление своих позиций в качестве ключевого евразийского транзитного узла. В стране планируется отремонтировать 11 тысяч километров старых железных дорог и построить более 5 тысяч новых. Приоритетом является развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, поэтому ключевое внимание уделяется инвестициям, направленным на развитие его инфраструктуры путем строительства новых грузовых терминалов и производства транспортных судов.





В заключение президент заявил о важности продолжения диалога между членами совета и государственными органами, направленного на улучшение инвестиционного климата в стране, реализацию новых инициатив и конкретных проектов.