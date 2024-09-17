Новые поправки запрещают охотиться с электронно-оптическими и тепловизионными прицелами и насадками

Фото: vsegda-pomnim.com

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Астана. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Правила охоты изменятся в Казахстане. Соответствующий проект поправок подготовило Министерство экологии.





Согласно изменениям охота запрещается:



"В любительских (спортивных) целях с применением авиа-, авто-, мототранспортных средств, снегоходной техники, маломерных судов с включенным двигателем, приборов ночного видения (включая инфракрасные, электронно-оптические и тепловизионные прицелы и насадки), лазерных целеуказателей, осветительных и звуковых приборов", - говорится в документе.





В уточнении к поправкам говорится, что в Казахстане наращивается импорт и продажа тепловизионных прицелов и тепловизионных насадок для оптических прицелов, которые, по сути, являются одним из типов оптических систем ночного видения.





Мера обусловлена увеличением производства таких тепловизионных прицелов и тепловизионных насадок, массовым завозом этой продукции из Китая и соответствующим ее удешевлением для потребителя (ранее такие приборы были доступны только спецслужбам). Отмечаем, что тепловизионные прицелы и насадки представляют серьезную угрозу для животного мира, так как работают в полной темноте, и если ночной прицел дает небольшой отблеск излучения, который зверь может заметить, то тепловизионное оборудование обнаружить невозможно. Таким образом отраслевое законодательство нуждается в актуализации путем введения запрета на использование тепловизионных прицелов и тепловизионных насадок на охоте", - поясняется в документе.





Также в новом законе ограничат сроки охоты на волка и возможность охоты "по выводкам" на тетерева.





В частности, охоту на волка в период с 15.02.2024 года по 15.02.2025 год планируют разрешить с 1 ноября по 1 марта.





Также в законе запретят охоту "по выводкам" на тетерева, т.к. в конце сентября тетерев начинает сбиваться в стаи.





"В результате нет возможности охотиться с легавыми собаками и методом прочесывания колочных лесков группой охотников", - пояснили авторы документа.





По их мнению, охотников, содержащих легавых собак в Казахстане, тем более использующих их на охоте на боровую дичь, очень мало.





"Этот вид охоты не нанесет урон поголовью боровой дичи. Также охота на тетерева с собакой очень привлекательна для иностранных охотников. Новый срок охоты будет способствовать развитию въездного туризма", - говорится в проекте закона.





Сроки охоты на тетерева установят с первой субботы сентября по 15 декабря. Охоту с собаками охотничьих пород и ловчими птицами разрешат с 15 августа. А весенняя охота на самцов разрешается не более 15 календарных дней в период с 1 марта по 15 мая.

Проект поправок размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 27 сентября 2024 года.





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