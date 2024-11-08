Правила перевозок людей с инвалидностью изменились в Казахстане

Госорганы и учреждения теперь обязаны обеспечить доступ к парковкам на территории своих административных зданий для инватакси

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Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В правила оказания услуг по перевозке лиц с инвалидностью внесли - В правила оказания услуг по перевозке лиц с инвалидностью внесли изменения





Также изменились типовой договор организации регулярных автомобильных перевозок пассажиров и багажа и правила перевозок пассажиров и багажа, а также грузов.





Теперь на передней и задней частях инватакси будут устанавливать опознавательные знаки в виде квадрата "Лицо с инвалидностью" и изображением символа дорожного знака, указанного в пункте 7.17 дорожных знаков.





facebook/Ассоциация безопасности дорожного движения





Госорганы и учреждения обязаны обеспечить доступ к парковкам на территории своих административных зданий для инватакси с опознавательными знаками "Лицо с инвалидностью", осуществляющих посадку, высадку или ожидающих лиц с инвалидностью.





Изменился порядок оказания услуг инватакси.





К примеру, государственный социальный заказ будет размещаться в организации, которая имеет в наличии инватакси, условия для работы персонала, необходимого для оказания услуг, в том числе диспетчерскую службу, предназначенную для приема заказов от лиц с инвалидностью, оснащенную не менее двумя телефонными номерами для приема заявок, оборудованных устройством, обеспечивающим возможность записи телефонных переговоров для контроля качества и количества оказываемых услуг, включая сотовую связь и посредством сети интернет для приема заявок.





В правилах расширен список пунктов назначения для предоставления услуг инватакси. Туда входят:





место работы лица с инвалидностью;

учебные заведения лица с инвалидностью;

местные представительные и исполнительные органы;

суд, прокуратура;

объекты социальной инфраструктуры;

юридические консультации;

нотариус;

медицинские учреждения (за исключением случаев оказания срочной (неотложной) медицинской помощи);

аэропорты, железнодорожные вокзалы, автовокзалы, морские и речные порты;

организации, оказывающие специальные социальные услуги;

организации, оказывающие услуги массажа для нужд лиц с инвалидностью.





Также поправки запрещают перевозить в инватакси детей с инвалидностью до 12 лет при отсутствии специального детского удерживающего устройства или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией инватакси, а на переднем сиденье инватакси при отсутствии специального детского удерживающего устройства.





Приказ вступает в силу с 17 ноября 2024 года.



