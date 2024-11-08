Правила перевозок людей с инвалидностью изменились в Казахстане
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Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В правила оказания услуг по перевозке лиц с инвалидностью внесли изменения.
Также изменились типовой договор организации регулярных автомобильных перевозок пассажиров и багажа и правила перевозок пассажиров и багажа, а также грузов.
Теперь на передней и задней частях инватакси будут устанавливать опознавательные знаки в виде квадрата "Лицо с инвалидностью" и изображением символа дорожного знака, указанного в пункте 7.17 дорожных знаков.
Госорганы и учреждения обязаны обеспечить доступ к парковкам на территории своих административных зданий для инватакси с опознавательными знаками "Лицо с инвалидностью", осуществляющих посадку, высадку или ожидающих лиц с инвалидностью.
Изменился порядок оказания услуг инватакси.
К примеру, государственный социальный заказ будет размещаться в организации, которая имеет в наличии инватакси, условия для работы персонала, необходимого для оказания услуг, в том числе диспетчерскую службу, предназначенную для приема заказов от лиц с инвалидностью, оснащенную не менее двумя телефонными номерами для приема заявок, оборудованных устройством, обеспечивающим возможность записи телефонных переговоров для контроля качества и количества оказываемых услуг, включая сотовую связь и посредством сети интернет для приема заявок.
В правилах расширен список пунктов назначения для предоставления услуг инватакси. Туда входят:
- место работы лица с инвалидностью;
- учебные заведения лица с инвалидностью;
- местные представительные и исполнительные органы;
- суд, прокуратура;
- объекты социальной инфраструктуры;
- юридические консультации;
- нотариус;
- медицинские учреждения (за исключением случаев оказания срочной (неотложной) медицинской помощи);
- аэропорты, железнодорожные вокзалы, автовокзалы, морские и речные порты;
- организации, оказывающие специальные социальные услуги;
- организации, оказывающие услуги массажа для нужд лиц с инвалидностью.
Также поправки запрещают перевозить в инватакси детей с инвалидностью до 12 лет при отсутствии специального детского удерживающего устройства или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией инватакси, а на переднем сиденье инватакси при отсутствии специального детского удерживающего устройства.
Приказ вступает в силу с 17 ноября 2024 года.
Напомним, вчера премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства раскритиковал качество пандусов и съездов для инвалидов, а также заявил, что в Казахстане к потребностям людей с инвалидностью адаптировано лишь 45% инфраструктуры. Он дал ряд поручений министерствам по улучшению среды для людей с инвалидностью. В том числе Бектенов поручил оказывать поддержку службам инватакси и увеличить парк таких автомобилей, чтобы люди не ожидали очереди на поездку.