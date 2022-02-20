Правила прохождения воинской службы планируют изменить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 19 ФЕВРАЛЯ - Министерство обороны РК разработало изменения и дополнения в указ президента от 25 мая 2006 года "Об утверждении правил прохождения воинской службы в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Поправки касаются вопросов присвоения воинского звания "младший сержант запаса" лицам, прошедшим подготовку по программе сержантов запаса на военных кафедрах. Кроме того, регламентированы вопросы увольнения по отрицательным мотивам в случае совершения проступка, дискредитирующего воинскую службу и немедицинского употребления психоактивных веществ. Изменения также касаются установления конкретного срока для присвоения первого офицерского звания "лейтенант" военнослужащему по контракту нижестоящего состава, проходящему службу на офицерской должности", - сообщает пресс-служба Минобороны.
В указе также предусматривается ряд редакционных правок.
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