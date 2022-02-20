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Правила прохождения воинской службы планируют изменить в Казахстане

19.02.2022, 17:44 77606
НУР-СУЛТАН. 19 ФЕВРАЛЯ - Министерство обороны РК разработало изменения и дополнения в указ президента от 25 мая 2006 года "Об утверждении правил прохождения воинской службы в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Поправки касаются вопросов присвоения воинского звания "младший сержант запаса" лицам, прошедшим подготовку по программе сержантов запаса на военных кафедрах. Кроме того, регламентированы вопросы увольнения по отрицательным мотивам в случае совершения проступка, дискредитирующего воинскую службу и немедицинского употребления психоактивных веществ. Изменения также касаются установления конкретного срока для присвоения первого офицерского звания "лейтенант" военнослужащему по контракту нижестоящего состава, проходящему службу на офицерской должности", - сообщает пресс-служба Минобороны. 

 
В указе также предусматривается ряд редакционных правок.
 
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.
 

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Министр обороны проверил условия хранения оружия и боеприпасов

19.02.2022, 19:55 56336
Министр обороны проверил условия хранения оружия и боеприпасов
Фото: МО РК
ТАРАЗ. 19 ФЕВРАЛЯ - Комиссия Министерства обороны под руководством генерал-лейтенанта Руслана Жаксылыкова совершила рабочую поездку в Арыский и Шымкентский гарнизоны, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

Совершен облет территории Арыского гарнизона. Проверены условия хранения инженерных боеприпасов, а также готовность к продолжению работ по очистке технической территории арсенала и уничтожению взрывоопасных предметов. Инженерно-саперными подразделениями на технической территории очищено 463 гектара, это более 87% от общей площади. Работы по очистке будут продолжены в марте текущего года", - сообщает пресс-служба Минобороны.


Командиры доложили министру о предназначении, боевых возможностях, укомплектованности и оснащенности воинских частей, текущем состоянии дел и имеющихся проблемных вопросах.

Генерал-лейтенант Руслан Жаксылыков ознакомился с учебно-материальной базой боевой подготовки, состоянием военной инфраструктуры, жилищно-бытовыми условиями военнослужащих.

По окончании проверки министр дал указания по поддержанию необходимого уровня боевой готовности, обеспечению безопасности военных объектов и близлежащих населенных пунктов с учетом предстоящего продолжения работ по очистке. 

Напомним, 24 июня 2019 года в городе Арыси произошла серия взрывов на складе боеприпасов. В результате три человека погибли, в том числе один гражданский. Около 200 человек, включая детей, получили ранения. Всех жителей Арыси экстренно эвакуировали. Порядка 85% зданий в городе были повреждены или полностью разрушены, город охватили пожары. После окончания взрывов и тщательной работы саперов город пришлось отстраивать заново.  
 

Смаилов поручил навести порядок на оптово-розничных рынках

19.02.2022, 14:09 80626
Смаилов поручил навести порядок на оптово-розничных рынках
НУР-СУЛТАН. 19 ФЕВРАЛЯ - Ценообразование на социально значимые продовольственные товары в разрезе регионов, запасы в стабфондах и меры антимонопольного реагирования обсудили сегодня на заседании правительства под председательством премьер-министра Алихана Смаилова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На отдельных оптово-розничных рынках происходит необоснованное завышение цен. Этого быть не должно. В конечном итоге это влияет на инфляционные процессы. Необходимо навести порядок в этой сфере. Возможно, совместно с надзорным органом. Помимо оперативных мер необходимы и системные меры по установлению конкретных законодательных норм по доступу производителей к оптово-розничным рынкам", - заявил на заседании глава правительства.

 
На заседании было отмечено, что максимальный рост цен за неделю зафиксирован в Алматы - на 0,6%, а также в Восточно-Казахстанской, Костанайской и Кызылординской областях - на 0,4%. 
 

За последнюю неделю в стабфондах сформированы запасы картофеля в объеме 100,7 тыс. тонн. Также 31,7 тыс. тонн моркови, порядка 24,5 тыс. тонн капусты, 23,5 тыс. тонн лука, 11,6 тыс. тонн гречневой крупы и 22 тыс. тонн подсолнечного масла", - сообщает primeminister.kz


В регионах уже началась реализация из данных запасов для сдерживания цен на овощную продукцию.

Ранее заместитель премьер-министра, министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов поручил МСХ усилить работу по наращиванию объемов производства сельскохозпродукции.  


 

В Атырау оштрафовали ТЭЦ на 3,2 млн тенге

18.02.2022, 17:34 107986
АТЫРАУ. 18 ФЕВРАЛЯ - АО "Атырауская теплоэлектроцентраль" оштрафовано на 3,2 миллиона тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В декабре 2021 года, за не исполнение подпункта 15) пункта 2 статьи 26 закона "О естественных монополиях" департаментом Комитета по регулированию естественных монополий по Атырауской области в отношении АО "Атырауская ТЭЦ" было возбуждено административное дело по части 4 статьи 164 Кодекса "Об административных правонарушениях", сообщает КРЕМ МНЭ РК.
 
Выявлено не исполнение статей затрат тарифной сметы, превышающее 5% от затрат, предусмотренных утвержденной тарифной сметой по регулируемой услуге производство тепловой энергии, учтенных в тарифе АО "Атырауская ТЭЦ" на сумму 0,178 тыс. тенге.
 
В связи с ходатайством АО "Атырауская теплоэлектроцентраль", административное дело рассмотрено в специализированном суде по административным правонарушениям Атырау.
 
Суд, рассмотрев дело, признал действия департамента законными и привлек АО "Атырауская теплоэлектроцентраль" к административной ответственности с наложением административного штрафа.
 
Однако, АО "Атырауская теплоэлектроцентраль", не согласившись с решением суда, обжаловало его в судебной коллегии по уголовным делам Атырауского областного суда. 
 
Суд, рассмотрев апелляционную жалобу, вынес решение об оставлении постановления суда специализированного суда по административным правонарушениям без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения.
 

В РК будут приняты новые правила и стандарты медицинского обслуживания в школах

18.02.2022, 17:07 107646
НУР-СУЛТАН. 18 ФЕВРАЛЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял министра здравоохранения Ажар Гиният, сообщила пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Министр ознакомила президента с планами по модернизации системы здравоохранения. По ее словам, рабочий план министерства в первую очередь направлен на совершенствование первичной медико-санитарной помощи и повышение качества медицинской помощи в сельской местности. В связи с тем, что нынешний год объявлен Годом ребенка, большое внимание будет уделяться здоровью детей. В частности, будут приняты новые правила и стандарты медицинского обслуживания в школах.
 
Также Касым-Жомарт Токаев был проинформирован об эпидемиологической ситуации в стране. По словам министра, если в середине января число заразившихся коронавирусом достигало 16 500 человек в сутки, то на сегодня этот показатель снизился до 1500. В целом эпидемиологическая ситуация в стране стабильная. Количество граждан, получающих лечение в больницах, уменьшилось, заболевшие получают лечение только в 20% стационаров. 
 
Ажар Гиният сообщила о том, что принято решение о снятии ряда ограничительных мер, возвращении студентов к традиционной системе обучения, а работников предприятий - к работе в офлайн-режиме. Она отметила, что особое внимание в настоящее время уделяется ревакцинации населения.
 
Президент одобрил основные направления работы министерства и поручил продолжить работу по дальнейшей модернизации сферы здравоохранения.

 

Токаев принял министра индустрии и инфраструктурного развития

18.02.2022, 15:25 110586
Токаев принял министра индустрии и инфраструктурного развития
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 18 ФЕВРАЛЯ - Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву о результатах деятельности министерства в 2021 году и основных задачах на текущий год, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Ускенбаев проинформировал главу государства о создании новых рабочих мест за счет развития отечественной обрабатывающей промышленности. Глава государства отметил важность создания новых производств, которые обеспечат население работой", - сообщает Акорда

 
Министр также доложил Токаеву о проводимой министерством работе по предоставлению равного доступа к инфраструктуре государства и обеспечению сырьем отечественных производителей.
 
По итогам встречи президент дал ряд поручений по развитию строительной отрасли, ее демонополизации, привлечению инвестиций и созданию новых промышленных предприятий, повышению транспортного потенциала и увеличению объема транзитных перевозок через территорию Казахстана, а также по цифровизации промышленности, транспорта и строительной отрасли.


 

Бозумбаев предложил пути решения проблем Алматинской области

18.02.2022, 15:09 111106
Бозумбаев предложил пути решения проблем Алматинской области
Фото: Акимат Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. 18 ФЕВРАЛЯ - Аким Алматинской области Канат Бозумбаев в ходе совещания с участием вице-премьера, министра торговли и интеграции РК Бахыта Султанова озвучил ряд проблемных вопросов области и возможные пути их решения, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Особенно важным для аграрно-индустриального региона является вовлечение в оборот выбывших орошаемых земель. В связи с этим до 2025 года планируется восстановить 114 тыс. гектаров земель путем реконструкции и капитального ремонта на общую сумму 153,4 млрд тенге, что позволит не только увеличить валовой сбор сельхозпродукции на 35%, но и создать 9,5 тысяч новых рабочих мест", - заявил Бозумбаев.

 
Он также остановился на актуальных проблемах сферы ЖКХ: реконструкции изношенных водопроводных сетей, продолжении газификации населенных пунктов области, развитии инженерно-транспортной инфраструктуры Талдыкоргана, обеспечении очередников доступным и качественным жильем, а также решении проблем дачных массивов.
 

В области имеется 705 дач, из них 674 или 95,6% находятся в зоне Алматинской агломерации. Всего на территории дачных сообществ проживает 214 тыс. человек. Необходимо придать им статус населенного пункта или расселить жителей, используя бюджетные средства и частные инвестиции для строительства жилья и инфраструктуры в Талгарском, Илийском, Енбекшиказахском и Карасайском районах", - рассказал аким. 

 
Он также затронул вопросы социальной сферы, в частности, проблему трехсменных школ. 
 

На сегодня их количество достигло 54, кроме того, имеется 143 приспособленных школы. Для строительства новых типовых школ требуются немалые средства, а финансирования в рамках трансфертов общего характера недостаточно. Также выделение дополнительных средств из республиканского бюджета нужно в связи со снижением нормативной учебной нагрузки для педагогов организаций среднего образования. Кроме того, завершение программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства "Енбек" создает риск роста безработицы в регионе, а значит возникает необходимость применения новых инструментов господдержки", - отметил Бозумбаев. 

 
Резюмируя сказанное, вице-премьер Бахыт Султанов отметил, что все поднятые на совещании вопросы будут проанализированы министерствами финансов и национальной экономики. 
 

Ни одна проблема не останется без внимания", - подчеркнул Султанов. 

 

Грубые нарушения в использовании бюджетных средств обнаружены в пяти регионах Казахстана - СК

18.02.2022, 14:06 113671
НУР-СУЛТАН. 18 ФЕВРАЛЯ - Счетный комитет Республики Казахстан по итогам аудита выявил грубые нарушения в использовании бюджетных средств и активов в пяти регионах Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Основные недостатки, установленные по итогам данных аудитов: систематическое нарушение сроков реализации бюджетных инвестиционных проектов, их необоснованное удорожание; отсутствие качественного учета лекарственных средств; нарушение правил субсидирования в АПК", - сообщили в пресс-службе комитета.

 
Так, в Павлодарской области выявлено искажение отчетных данных о частичном исполнении мероприятий при их фактическом неисполнении. 
 

В 2020 году вместо 11 не исполнены 57 мероприятий ПРТ или 26%, на реализацию которых затрачено около 17 млн тенге или 27% от всех средств республиканского бюджета", говорится в аудиторском заключении комитета. 

 
В Туркестанской области выявлены грубые нарушения при строительстве инфекционной больницы на 200 коек в Туркестане. 
 
Строительство осуществлялось ТОО KAZPACO, с которым управлением строительства в 2020 году заключен договор от 11 сентября 2020 года №190 на приобретение инфекционной больницы на общую сумму 7 738 млн тенге. 
 

Согласно информации подрядчика ТОО KAZPACO строительство осуществлялось без соответствующего права на землепользование, утвержденной ПСД и уведомления органа, осуществляющие государственный архитектурно-строительный контроль, что указывает на нарушения Закона о строительной деятельности", - говорится в отчете.

 
В нем отмечается, что на момент передачи инфекционная больница не введена в эксплуатацию, и со стороны акимата области и Управления финансов соответствующих решений акимата Туркестанской области о передаче объекта не имеется.
 

Инфекционная больница с момента ее передачи в безвозмездное пользование (март 2021 года) не эксплуатировалась, при этом за указанный период Туркестанская область неоднократно входила в красную зону по заболеваемости населения коронавирусной инфекцией", - отметили в ведомстве. 

 
Более подробная информация - в аудиторских заключениях:
 
  1. Туркестанская область
  2. Атырауская область
  3. Западно-Казахстанская область
  4. Кызылординская область
  5. Павлодарская область
 

Айбат Ильясов занял пост вице-министра образования и науки РК

18.02.2022, 12:47 101291
Айбат Ильясов занял пост вице-министра образования и науки РК
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 18 ФЕВРАЛЯ - Постановлением правительства Республики Казахстан Айбат Ильясов назначен на должность вице-министра образования и науки Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Айбат Ильясов родился в 1982 году. 
 
Имеет высшее образование по специальности "Вычислительная техника и программное обеспечение". 
 
С 2006 по 2007 годы работал старшим инженером-электроником, главным специалистом в АО "Национальные информационные технологии". 
 
С 2008 по 2009 годы являлся главным специалистом РГП "Центр технического сопровождения и анализа в области телекоммуникаций". 
 
С 2009 по 2012 годы – главный консультант, заведующий сектором в департаменте по обеспечению деятельности судов при Верховном суде, главный эксперт, исполняющий обязанности начальника управления информатизации и защиты информационных ресурсов в Министерстве юстиции. 
 
С марта 2013 года до февраля 2022 года работал руководителем управления информатизации и защиты информационных ресурсов, директором департамента цифровизации и автоматизации государственных услуг Министерства юстиции РК.
 

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