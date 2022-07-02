Правила проведения торгов по продаже земельных участков изменились в РК

НУР-СУЛТАН. 1 ИЮЛЯ - Министерство сельского хозяйства РК своим приказом изменило правила организации и проведения торгов по продаже земельных участков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Теперь выставление земельного участка на торги (аукционы) осуществляется двумя способами:
- формирование и утверждение местным исполнительным органом города республиканского значения, столицы, района, города областного значения, акимом города районного значения, поселка, села, сельского округа перечня земельных участков, выставляемых на торги;
- поступление из геоинформационного сервиса предложений о вынесении свободного земельного участка на торги (аукцион) по установленной форме от лиц, заинтересованных в получении земельных участков.
В прежней редакции перечень земельных участков, выставляемых на продажу, утверждал продавец.
Предложение осуществляется в следующем порядке:
- подача предложения в геосервисе;
- внесение границ земельного участка, загрузка тематических данных по земельному участку в цифровой карте, если отсутствуют установленные законами Республики Казахстан ограничения и запреты;
- подписание предложения.
Для регистрации в геосервисе необходимо указать следующие данные:
- для физических лиц: индивидуальный идентификационный номера, фамилию, имя и отчество;
- для юридических лиц: бизнес-идентификационный номер, полное наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество первого руководителя;
- контактные данные (почтовый и электронный адреса, телефон).
В новых правилах исключен параграф, регламентировавший процедуру проведения конкурса. Теперь продажа земельных участков осуществляется на аукционе.
Приказ вводится в действие с 30 августа 2022 года.