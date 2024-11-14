Правила размещения госзаказа в региональных СМИ утвердило МКИ РК

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Астана. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство культуры и информации утвердило - Министерство культуры и информации утвердило правила размещения государственного заказа по проведению государственной информационной политики на региональном уровне.





Региональный заказ предоставляется:





периодическим печатным изданиям;

теле-, радиоканалам;

интернет-изданиям.





Организатором размещения регионального заказа является местный исполнительный орган области, города республиканского значения и столицы.





Задачи организатора:





размещает единый региональный заказ по области для местных исполнительных органов;

создает региональную комиссию по вопросам государственной информационной политики;

формирует единый перечень тематических направлений государственной информационной политики на региональном уровне на предстоящий календарный год, и ежегодно не позднее 20 ноября направляет их на рассмотрение региональной комиссии.





Местные исполнительные органы направляют организатору предложения ежегодно до 10 октября.





Региональная комиссия на основании предложений организатора ежегодно до 20 декабря направляет перечень тематических направлений на предстоящий календарный год для рассмотрения республиканской комиссии по вопросам государственной информационной политики. В свою очередь республиканская комиссия рассматривает перечень до 25 декабря, и, при необходимости, актуализирует его, после чего отправляет на исправление.





Региональная комиссия вносит исправления в течение 5 дней, и направляет в уполномоченный орган копию утвержденного перечня тем.





После этого организатор размещает на своем интернет-ресурсе информационное сообщение о проведении размещения регионального заказа, с приложением тематических направлений государственной информационной политики на региональном уровне за 11 рабочих дней до дня его проведения.





Для участия в региональном заказе претендент в течение 10 рабочих дней со дня размещения информационного сообщения до 17.00 часов представляет заявку на участие в региональном заказе, согласно приложению 2 к настоящим правилам, а также перечень документов для участия в региональном заказе, согласно приложению 3 к настоящим правилам", - говорится в документе.





Он также обеспечивает подлинность и достоверность приложенных документов.





Конверты, представленные после истечения установленного срока, а также без указания полного наименования и почтового адреса претендента не вскрываются.





Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие подписывается на заседании председателем и присутствующими членами региональной комиссии.





В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола вскрытия, заявка на участие в региональном заказе и перечень документов для участия в региональном заказе проверяются на соответствие приложениям 2 и 3 к правилам", - уточняется в правилах.





При недоработке заявки и перечня документов по уведомлению их возвращают претенденту на доработку.





Далее региональная комиссия формирует не позднее 2 рабочих дней протокол допуска к участию в региональном заказе, в котором определяет претендентов.





Объемы регионального заказа по одному тематическому направлению распределяются одному и/или одновременно нескольким претендентам.





Региональный заказ среди периодических печатных изданий и интернет-изданий распределяется между победителями одного тематического направления согласно балльной оценке в процентном соотношении от набранных баллов каждого победителя", - уточняют авторы.





Изданиям, не получившим региональный заказ, отправляется уведомление с указанием причин отказа.





С победителями регионального заказа местными исполнительными органами области, городов республиканского значения, столицы, района (города областного значения), города районного значения заключаются договора на проведение регионального заказа в течение 10 рабочих дней со дня подписания протокола итогов.





При не заключении договора на проведение регионального заказа до 1 января следующего года действие договора продлевается на срок не более двух месяцев в объеме, не превышающем одной четвертой от годовой выделенной суммы на размещение регионального заказа на текущий финансовый год.





В документе также содержится перечень документов для участия в региональном заказе.





Приказ начнет действовать с 23 ноября 2024 года.