"Правительство для граждан" открыло счет для зачисления единого совокупного платежа

Астана. 29 декабря. Kazakhstan Today - Госкорпорация "Правительство для граждан" сообщила об открытии счета для зачисления единого совокупного платежа (ЕСП), передает Kazakhstan Today.





С 1 января в Казахстане вводится Единый совокупный платеж (ЕСП), который будет включать в себя индивидуальный подоходный налог, обязательный пенсионный взнос в ЕНПФ, обязательное социальное отчисление в Государственный фонд социального страхования (ГФСС) и социальный взнос в Фонд социального медицинского страхования (ФОМС). Он будет распространяться на физических лиц, осуществляющих деятельность с целью получения заработка и (или) извлечения доходов, которые не использует труд наемных работников, выполняют работы, оказывают услуги физическим лицам, реализует сельскохозяйственную продукцию (кроме подакцизной продукции), полученную от эксплуатации личного подсобного хозяйства для потребления физическим лицам. Уплата единого совокупного платежа будет означать начало автоматической регистрации их деятельности, а, в случае приостановления уплаты, приостановление деятельности. Данный режим не предусматривает регистрацию и представление налоговой отчетности, напомнили в пресс-службе госкорпорации.

Единый совокупный платеж планируется исчислять из размера месячного расчетного показателя, для жителей городов - однократный размер МРП (2525 тенге 2019 год) и 0,5-кратный размер МРП для жителей сельских населенных пунктов (согласно регистрации по месту жительства). При этом сумма 0,5- кратного размера месячного расчетного показателя необходимо перечислять без округления.





ЕСП будет состоять из следующих долей: 10% на индивидуальный подоходный налог; 30% пенсионный взнос в ЕНПФ; 40% отчисления в ФОМС; 20% социальное отчисление в ГФСС.





Сообщаем, что Национальным банком Республики Казахстан для ЕСП выделены коды назначения платежей (КНП 183 при уплате единого совокупного платежа и КНП 184 при уплате ошибочно перечисленных/зачисленных сумм единого совокупного платежа). В платёжных сообщениях формата МТ 102 в поле "OPV" (поле 70-й детали платежа) будет буква "G". Бенефициар - НАО Государственная корпорация "Правительство для граждан", Банк бенефициара - НАО Государственная корпорация "Правительство для граждан", БИН бенефициара - БИН 160440007161, БИК бенефициара - БИК GCVPKZ2A, ИИК бенефициара -KZ47009ESP0163609911", - проинформировали в пресс-службе.





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