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Правительственная комиссия посетила семью погибшего в результате событий в Кордайском районе

10.02.2020, 13:47 7021
Правительственная комиссия посетила семью погибшего в результате событий в Кордайском районе
Фото: Primeminister.kz.
Нур-Султан. 10 февраля. Kazakhstan Today - Правительственная комиссия посетила в ауле Альжан-ана семью Дархана Абдрахыма, погибшего в результате трагических событий в Кордайском районе, передает Kazakhstan Today.
 
Заместитель премьер-министра Бердибек Сапарбаев и аким Жамбылской области Аскар Мырзахметов выразили соболезнования и слова поддержки родным и близким от имени руководства страны.
 
Бердибек Сапарбаев заверил, что виновные в гибели Дархана будут установлены и понесут наказание по закону.
 
"От имени президента К. Токаева примите наши искренние соболезнования. Крепитесь. В это трудное для семьи время нужно быть сильными. Мы найдем виновных, и они понесут наказание по закону", - отметил он.
 
Также вице-премьер подчеркнул, что семья погибшего не остается без поддержки государства, им будет оказана вся необходимая помощь.

Напомним: режим ЧС объявили в Кордайском районе Жамбылской области, где 7 февраля произошли массовые беспорядки. По предварительным данным, в результате хулиганских действий, сопряженных поджогами, было повреждено более 30 частных домов, 15 объектов торговли и 23 автомашины. В ходе происшествия несколько десятков участников получили телесные повреждения и огнестрельные ранения. 10 человек от полученных травм скончались.
 

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