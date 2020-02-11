Правительственная комиссия посетила семью погибшего в результате событий в Кордайском районе

Фото: Primeminister.kz.

Нур-Султан. 10 февраля. Kazakhstan Today - Правительственная комиссия посетила в ауле Альжан-ана семью Дархана Абдрахыма, погибшего в результате трагических событий в Кордайском районе, передает Kazakhstan Today.

Заместитель премьер-министра Бердибек Сапарбаев и аким Жамбылской области Аскар Мырзахметов выразили соболезнования и слова поддержки родным и близким от имени руководства страны.

Бердибек Сапарбаев заверил, что виновные в гибели Дархана будут установлены и понесут наказание по закону.

"От имени президента К. Токаева примите наши искренние соболезнования. Крепитесь. В это трудное для семьи время нужно быть сильными. Мы найдем виновных, и они понесут наказание по закону", - отметил он.

Также вице-премьер подчеркнул, что семья погибшего не остается без поддержки государства, им будет оказана вся необходимая помощь.





Напомним: режим ЧС объявили в Кордайском районе Жамбылской области, где 7 февраля произошли массовые беспорядки. По предварительным данным, в результате хулиганских действий, сопряженных поджогами, было повреждено более 30 частных домов, 15 объектов торговли и 23 автомашины. В ходе происшествия несколько десятков участников получили телесные повреждения и огнестрельные ранения. 10 человек от полученных травм скончались.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства