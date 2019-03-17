Правительственная рабочая группа посетила Мангистаускую область

Актау. 16 марта. Kazakhstan Today - В рамках продолжения рабочих поездок в регионы с целью разъяснения новых социальных мер Елбасы "Элеуметтік камкорлык" заместитель премьер-министра Гульшара Абдыкаликова прибыла в Мангистаускую область, где провела встречу с населением, проинспектировала работу швейного завода в Жанаозене, а также посетила многодетные и малоимущие семьи, передает Kazakhstan Today.

Открывая встречу с населением Жанаозена, заместитель Абдыкаликова отметила, что глава государства Н. А. Назарбаев на XVIII съезде партии "Нур Отан" поручил принять комплекс мер, направленный на оказание всесторонней поддержки социально уязвимым категориям населения.

Сегодня реализуются Новые социальные меры Елбасы "Элеуметтік камкорлык". Они нацелены на увеличение доходов и всемерную защиту малоимущих слоев населения, обеспечение жильем граждан с низкими доходами, повышение качества и доступность образования и здравоохранения, развитие регионов и другие", - сказала заместитель премьер-министра.

После встречи с населением, Г. Абдыкаликова посетила швейный завод Жанаозена, на котором работает свыше 340 человек (95% работников - женщины из города и близлежащих сел Рахат, Тенге, Кызылсай). Работники предприятия выпускают современную, удобную и качественную спецодежду для работников нефтяной отрасли. Средняя заработная плата на предприятии составляет свыше 136 тыс. тенге.

Кроме того, Г. Абдыкаликова и министр труда и социальной защиты населения Б. Сапарбаев посетили многодетные и малоимущие семьи, проживающие в. Жанаозене. В ходе беседы подробно разъяснены новые социальные меры поддержки, цели и механизм их реализации, сообщает пресс-служба главы правительства.

В рамках рабочей поездки также проинспектирована работа Центра занятости населения и ЦОНа в Жанаозене.

Другие члены рабочей группы - министр образования К. Шамшидинова, министр здравоохранения Е. Биртанов, председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства М. Жайымбетов, председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира К. Рыскельдинов посетили объекты здравоохранения, образования, строительства в Жанаозене и Актау, а также побывали на селе.

Напомним, ранее правительственная рабочая группа посетила Актюбинскую область, где также была проведена информационно-разъяснительная работа с населением региона. В состав рабочей группы входят министры труда и социальной защиты населения - Б. Сапарбаев, образования и науки - К. Шамшидинова, здравоохранения - Е. Биртанов, председатели Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства М. Жайымбетов, Комитета лесного хозяйства и животного мира - К. Рыскельдинов, а также представители СМИ и блогеры.

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