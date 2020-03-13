Правительство держит на контроле вопрос продовольственной безопасности

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У нас 19 видов социально значимых продуктов. Казахстан сегодня по всем этим продуктам на полгода может полностью себя обеспечить", - сказал Тугжанов.
Он отметил, что "вопрос продовольственной безопасности - вопрос номер один, поэтому этот вопрос на контроле". "Все 19 видов у нас есть" - сказал Тугжанов.
Вице-премьер-министр уточнил, что "только по двум видам продуктов - сахару и мясу курицы, придется в перспективе импортировать". "Но сегодня эта тема не "горит". Поэтому этот вопрос обеспечения продукцией стоит на контроле", - сказал он.
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