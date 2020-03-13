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Нур-Султан. 12 марта. Kazakhstan Today - Правительство держит на контроле вопрос продовольственной безопасности, сообщил вице-премьер-министр Казахстана Ералы Тугжанов на брифинге в СЦК, передает Kazakhstan Today.

У нас 19 видов социально значимых продуктов. Казахстан сегодня по всем этим продуктам на полгода может полностью себя обеспечить", - сказал Тугжанов.

Он отметил, что "вопрос продовольственной безопасности - вопрос номер один, поэтому этот вопрос на контроле". "Все 19 видов у нас есть" - сказал Тугжанов.

Вице-премьер-министр уточнил, что "только по двум видам продуктов - сахару и мясу курицы, придется в перспективе импортировать". "Но сегодня эта тема не "горит". Поэтому этот вопрос обеспечения продукцией стоит на контроле", - сказал он.

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