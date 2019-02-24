Правительство должно быть готово к различным сценариям развития экономики - Сагинтаев

Астана. 5 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня на заседании правительства премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев отметил необходимость быть готовыми к различным сценариям развития экономики, передает Kazakhstan Today.

В ходе заседания были заслушаны отчеты по исполнению поручений президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, поставленных на расширенном заседании 30 января.

По словам премьер-министра, в целом работа правительства признана удовлетворительной. Вместе с тем он отметил, что высокая оценка Елбасы свидетельствует о том, что потребуется приложить еще больше сил для решения поставленных задач на текущий год и реализацию данных поручений, сообщается на официальном портале премьер-министра.

"Перед правительством поставлена задача: быть готовыми к различным сценариям развития экономики, чтобы обеспечить устойчивые темпы экономического роста и уделить особое внимание двум показателям: доходам населения и качеству жизни. Также главой государства были отмечены такие показатели как повышение доли малого и среднего бизнеса, обеспечение роста объема несырьевых товаров и услуг, повышение производительности труда. Работа каждого министра и акима будет оцениваться по всем этим параметрам", - сказал Бакытжан Сагинтаев.

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