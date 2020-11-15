Правительство готовит ряд поправок в положение о МИОР

Нур-Султан. 14 ноября. Kazakhstan Today - На портале "Открытые НПА" опубликован проект постановления правительства РК "О внесении изменений и дополнений в постановление правительства Республики Казахстан от 26 марта 2019 года №142 "О некоторых вопросах Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан и Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан", передает Kazakhstan Today.

В положении о Министерстве информации и общественного развития Республики Казахстан, пункт 14 изложить в следующей редакции:

Миссия министерства: развитие и обеспечение устойчивого функционирования и безопасности единого информационного пространства, формирование конструктивных государственно-конфессиональных отношений, укрепление стабильности, развитие эффективной системы партнерства государства и институтов гражданского общества, выработка и эффективная реализация государственной молодежной и семейной политики, продвижение государственной политики в сфере модернизации общественного сознания", - говорится в проекте постановления.

Планируется включить в функции министерства участие в формировании и реализации государственной политики в сфере взаимодействия с религиозными объединениями.

Кроме утверждения правил аккредитации журналистов, центральному аппарату передается функция по их разработке. В настоящее время разработкой правил аккредитации занимается Комитет информации.

Также на министерство будет возложен ряд следующих задач:

- проведение мониторинга эффективности государственного контроля и надзора;

- привлечение к соответствующей ответственности должностных лиц, государственных служащих, действия (или бездействия) которых приводят к нарушению национальных интересов, угрозе национальной безопасности Республики Казахстан;

- обеспечение деятельности комиссии по вопросам государственного информационного заказа;

- разработка перечня обязательных теле-, радиоканалов;

- организация работы Комиссии по присуждению государственной молодежной премии "Дарын";

- координация межведомственного взаимодействия по вопросам межэтнических отношений и др.

Всего в положение о МИОР планируется внести более 30 поправок. С полным текстом проекта постановления можно ознакомиться здесь

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