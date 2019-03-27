Правительство и Нацбанк выработали 10 задач для обеспечения роста экономики на 2019 год

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Нур-Султан. 26 марта. Kazakhstan Today - На заседании правительства РК сегодня рассмотрен проект соглашения между правительством и Национальным банком о координации мер макроэкономической политики на 2019 год, передает Kazakhstan Today.

С инициативой подписания этого соглашения выступил Нацбанк. Как сообщил председатель Нацбанка Ерболат Досаев, данным соглашением будут установлены принципы и основные направления совместной деятельности правительства и Нацбанка по обеспечению устойчивого роста экономики и поддержанию стабильного уровня цен.

Соглашением определены 10 основных задач: 1) сбалансированная налогово-бюджетная политика, которая полностью относится к компетенции правительства; 2) эффективная денежно-кредитная политика и меры по контролю за инфляцией; 3) обеспечение стабильности валютного рынка; 4) доступность фондирования экономики; 5) развитие рынка государственных ценных бумаг; 6) программы финансовой поддержки развития экономики; 7) оздоровление предприятий реального сектора; 8) стабильность финансовой системы; 9) снижение теневой экономики и развитие безналичных платежей; 10) защита прав потребителей финансовых услуг и повышение их финансовой грамотности.

В области контроля за инфляцией Нацбанк сохранит режим инфляционного таргетирования с акцентом на поддержание низкой инфляции, а также устойчивости экономического развития страны и росте уровня жизни населения. При этом уточняется целевой ориентир по инфляции. Предлагается сохранить коридор 4-6% до 2021 года, а с 2022 года снизить его до 3-5% и поддерживать в долгосрочной перспективе.

Для обеспечения стабильности валютного рынка Нацбанк ставит перед собой задачу по повышению предсказуемости динамики курса тенге. При сохранении политики невмешательства в валютные торги финрегулятор оставляет за собой право проведения сглаживающих интервенций.

В части развития рынка государственных ценных бумаг Нацбанк обеспечит построение краткосрочной безрисковой кривой доходности, подчеркнул Досаев.

Просим Министерство финансов обеспечить сокращение и укрупнение выпусков своих ценных бумаг для построения средне- и долгосрочного сегментов кривой доходности. Будет проведена работа по включению государственных ценных бумаг в международные глобальные индексы развивающихся стран. Это позволит привлечь приток иностранных инвестиций и снизить стоимость заимствования", - сказал глава финрегулятора.

Что касается, программ финансовой поддержки развития экономики, по словам Досаева, основная роль здесь принадлежит правительству. Нацбанк сосредоточится на реализации трех программ.

По программе 7-20-25 Нацбанк продолжит финансирование программы на ранее утвержденных условиях. Предлагается предоставить заемщикам возможность первоначального взноса свыше 20% и расширить число банков-участников программы. Освоение банками долгосрочной ликвидности в объеме 600 млрд тенге позволит своевременно обеспечить кредитование приоритетных проектов экономики", - сообщил спикер.

По данным Нацбанка, реализация приоритетного права обеспеченных кредиторов будет содействовать оздоровлению предприятий и ссудного портфеля банков. Продолжится работа с высшими судебными органами по наработке практики правоприменения в сфере банкротства.

В направлении снижения теневой экономики и развития безналичных платежей будут продолжены мероприятия по повышению доступности безналичных платежей и совершенствованию их инфраструктуры. Будут приняты меры по переводу расчетов по крупным сделкам в безналичную форму.

Соглашение не ограничивается указанными направлениями совместных действий Национального банка и правительства. Координация действий будет осуществляться путем регулярного мониторинга и обсуждения принятых и предлагаемых к принятию мер", - пишет primeminister.kz .

Министр национальной экономики Руслан Даленов отметил, что в рамках сбалансированной фискальной политики работа будет направлена на стимулирование роста доходов и стимулирование расширения налогооблагаемой базы. Бюджетные правила будут направлены на накопление средств Национального фонда.

Совместные меры правительства и Национального банка по эффективной денежно-кредитной политике и контролю уровня инфляции направлены на обеспечение экономического роста. В рамках данного направления планируется совершенствование тарифной политики и выработка мер, направленных на производство потребительских товаров", - сказал Даленов.

Вместе с тем по сбалансированности валютного рынка в дополнение к мерам Национального банка будет обеспечена координация действий крупных субъектов квазигосударственного сектора, Министерства финансов и бюджетных операций по конвертации гарантированного трансферта из Национального фонда.

Будет продолжена работа по совершенствованию процедур банкротства. Это устранит барьеры, препятствующие кредиторам реализовать свои права по урегулированию долга.

В рамках снижения теневой экономики и развития безналичных платежей будут выработаны стимулы финансового и нефинансового характера по снижению наличного оборота. В целях защиты прав потребителей и повышения финансовой грамотности будут приняты меры по урегулированию деятельности небанковских организаций, предоставляющих кредиты. Таким образом, реализация данного Соглашения позволит обеспечить достижение экономического роста и удержание инфляции", - резюмировал Даленов.

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