Правительство и Нацбанк выступили с заявлением

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Астана. 20 марта. Kazakhstan Today - Правительство и Национальный банк Республики Казахстан заявили о преемственности проводимой макроэкономической политики, передает Kazakhstan Today.

Правительство и Национальный банк заявляют, что проводимая политика по улучшению благосостояния населения, повышению экономического роста, снижению инфляционных процессов и обеспечению стабильности финансового рынка будет сохранена. Правительство и Национальный банк будут выполнять ранее данные поручения и объявленные инициативы Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы", - говорится в заявлении, пишет primeminister.kz .

В тексте указано, что реализация государственных программ и структурных реформ продолжится для эффективного достижения целей Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2025 года и Стратегии "Казахстан-2050".

В текущем году рост экономики ожидается на уровне не ниже 3,8%, а инфляция - в коридоре 4-6%. Правительство продолжит проводить устойчивую предсказуемую фискальную политику, направленную на обеспечение макроэкономической стабильности. Все бюджетные обязательства и социальные инициативы будут выполняться в полном объеме. Особое внимание будет уделено предотвращению необоснованного роста цен, особенно на социально значимые товары и услуги", - отмечается в документе.

Национальный банк продолжит проведение предсказуемой денежно-кредитной политики, направленной на поддержание низкой инфляции. Будут приняты все необходимые меры для обеспечения стабильности ситуации на валютном рынке, в банковском секторе и других сегментах финансового рынка. Национальный банк располагает достаточным объемом золотовалютных активов, а также необходимыми инструментами, включая регуляторные, для предотвращения спекулятивных операций с обменным курсом тенге.

Текущие экономические внутренние и внешние факторы способствуют стабильному развитию экономики страны. В случае проявления негативных рисков правительство и Национальный банк обладают ресурсами для минимизации их последствий и обеспечения устойчивости социально-экономического развития Республики Казахстан", - говорится в заявлении.

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