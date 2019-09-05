фото: http://ru.zhambylnews.kz

Нур-Султан. 4 сентября. Kazakhstan Today - Правительство изменило границы Алматинской и Жамбылской областей, передает Kazakhstan Today.

Правительство Республики Казахстан постановляет: изменить границы Алматинской и Жамбылской областей путем включения части земель Жамбылского района Алматинской области в границы Кордайского района Жамбылской области общей площадью 1091,78 гектара", - говорится в постановлении правительства РК от 2 сентября 2019 года.

Согласно приложению к документу, в число земель Алматинской области, передаваемых в Жамбылскую область, вошли земельные участки республиканского государственного учреждения "Гвардейская районная эксплуатационная часть" Министерства обороны РК, республиканского государственного предприятия "Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности" Комитета науки Министерства образования и науки РК.

Местным исполнительным органам двух областей поручено принять необходимые меры по реализации этого постановления. Документ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства