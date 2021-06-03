Правительство Казахстана передаст ряд функций министерствам

НУР-СУЛТАН. 2 ИЮНЯ - Депутаты на пленарном заседании мажилиса парламента одобрили в первом чтении законопроект по вопросам перераспределения полномочий между уровнями госуправления, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

По словам министра национальной экономики РК Асета Иргалиева, новый законопроект стал логическим продолжением предыдущих административных реформ.

Проведена масштабная работа по анализу госфункций на центральном и местном уровнях. Предусмотрены поправки в 55 законодательных актов, из них 5 кодексов и 50 законов", - сказал Иргалиев на пленарном заседании мажилиса.

Глава Миннацэкономики отметил, что 89 функций правительства перейдут к министерствам, и 5 - к местным исполнительным органам. Ещё 4 государственных органа будут наделены дополнительными полномочиями.

Реализация проекта не потребует дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета и не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий", - подчеркнул Иргалиев.

По его словам, принятие законопроекта повысит автономность и эффективность системы государственного управления.

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