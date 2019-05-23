Правительство Казахстана утвердило соглашение о военно-техническом сотрудничестве с Китаем

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Нур-Султан. 22 мая. Kazakhstan Today - Премьер-министр РК подписал постановление "Об утверждении Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики о военно-техническом сотрудничестве", передает Kazakhstan Today.

Правительство Республики Казахстан постановляет: утвердить Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики о военно-техническом сотрудничестве, совершенное в Пекине 22 ноября 2018 года. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания, говорится в документе, опубликованном в Информационно-правовой системе нормативных правовых актов.

Соглашение, в частности, предусматривает осуществление взаимных поставок продукции военного назначения, включающей вооружение, военную технику, работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальную собственность). Выполнение работ по обслуживанию и ремонту вооружения и военной техники. Создание совместных предприятий, совместных производств по разработке, производству, ремонту, модернизации и утилизации продукции военного назначения по согласованию уполномоченных органов Сторон.

Также предусматривается проведение совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в том числе в интересах совершенствования вооружения и военной техники; взаимодействие в области стандартизации вооружения и военной техники государств сторон; подготовка и обучение военно-технических кадров; проведение совместных испытаний образцов вооружения и военной техники.

Кроме того, в документе указано, что в целях осуществления сотрудничества в рамках настоящего Соглашения стороны создают совместную рабочую группу по военно-техническому сотрудничеству. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, как правило, один раз в год по согласованию уполномоченных органов Сторон поочередно на территориях государств Сторон.

Соглашение заключено сроком на пять лет, по истечении которого будет автоматически продлеваться на последующие годичные периоды, если ни одна из Сторон не уведомит другую о своем намерении не продлевать его действие.

Напомним, в ноябре 2018 года в ходе официального визита премьер-министра Казахстана Бакытжана Сагинтаева в Китай подписаны межправительственные соглашения и ряд коммерческих документов, нацеленных на развитие казахстанско-китайского сотрудничества в области индустриализации и инвестиций, инноваций и цифровизации, сельского хозяйства и энергетики, в том числе соглашение о военно-техническом сотрудничестве

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