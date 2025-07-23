Правительство направит 30 млрд тенге на геологоразведку в 2025 году

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства премьер-министр РК Олжас Бектенов сообщил, что с этого года в Казахстане начнут наращивать финансирование геологоразведки, передает корреспондент агентства.





Для увеличения объемов геологоразведки с этого года будем значительно наращивать финансирование. Мы уже приняли решение о направлении на развитие геологии средств от подписных бонусов, получаемых от аукционов по предоставлению прав недропользования. В этом году это составит не менее 30 миллиардов тенге. Объем данных средств будет увеличен. Сейчас производятся необходимые расчеты", - сказал премьер-министр.





Вместе с тем премьер-министр поручил выработать меры для выпуска продукции высоких переделов и усилить подготовку кадров в ГМК. При этом "следует предусмотреть меры, стимулирующие создание пояса малого и среднего бизнеса вокруг системообразующих предприятий".





Также поручено обеспечить развитие добычи и производства технологически инновационной продукции на основе критически важных и редких металлов.





Отдельное внимание уделено вопросам вторичной переработки. Бектенов поручил выработать меры по утилизации металлов и отходов производств с целью формирования экономики замкнутого цикла.